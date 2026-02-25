Инженеры компании Uber разработали чат-бота, который имитирует их руководителя — генерального директора Дару Хосровшахи. Виртуальный двойник помогает сотрудникам готовиться к встречам с реальным начальством: они репетируют выступления и доводят до совершенства слайды, прежде чем показывать их боссу.

Как рассказал Хосровшахи в подкасте «Дневник генерального директора», который ведет Стивен Бартлетт, о создании Dara AI ему сообщили сами подчиненные. Они используют цифрового помощника для отработки презентаций, чтобы к моменту встречи с реальным руководителем материалы были уже тщательно подготовлены и выверены. Глава Uber признался, что ранее не сталкивался с таким подходом к подготовке.

Как выяснилось, искусственный интеллект глубоко проник в рабочие процессы компании. Около 90% инженеров-программистов Uber применяют ИИ в повседневной деятельности. Примерно треть из них, по словам Хосровшахи, стали «продвинутыми пользователями» и с помощью технологий фундаментально пересматривают архитектуру Uber: они одновременно создают элементы системы и проектируют ее будущее.

В ходе беседы Бартлетт в шутку поинтересовался, не опасается ли Хосровшахи, что подчиненные когда-нибудь представят совету директоров его цифровую версию. Гендиректор ответил, что пока ИИ не способен анализировать новую информацию и принимать решения в реальном времени — ключевые навыки для руководителя. Он пообещал признать возможность замены, только когда модели научатся обучаться онлайн.

Uber активно внедряет искусственный интеллект не только в корпоративные процессы, но и в основные сервисы — такси и доставку. В компании также работает подразделение AI Solutions, где независимые подрядчики обучают нейросети для клиентов.

Хосровшахи поделился и планами относительно влияния ИИ на персонал. Если технологии повысят эффективность инженеров на четверть, он, вероятно, захочет нанять еще больше специалистов, чтобы ускорить развитие. Однако он допускает и другой сценарий: вместо расширения штата компания может инвестировать в дополнительное оборудование, например в графические процессоры Nvidia.

