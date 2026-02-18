Apple готовит сразу три новинки в мире носимой электроники, делая ставку на искусственный интеллект. Компания ускорила разработку умных очков, подвески с камерами и наушников AirPods с продвинутыми функциями ИИ. Все три устройства будут работать в связке с iPhone и полагаться на обновленную Siri, которая научится понимать визуальный контекст.

BoliviaInteligente/Unsplash

По данным источников Bloomberg, знакомых с планами компании, каждый из гаджетов получит камеры разного уровня. Самой продвинутой новинкой станут умные очки — прямой конкурент аналогичного устройства от Meta*. Они будут оснащены двумя камерами: одна для съемки фото и видео высокого разрешения, вторая для компьютерного зрения, как в гарнитуре Vision Pro. Дисплея у очков не предусмотрено — взаимодействовать с устройством предполагается через динамики, микрофоны и голосового помощника.

С помощью таких очков можно будет узнавать информацию об окружающих объектах, считывать текст с вывесок и афиш, получать контекстные подсказки. Например, Siri сможет подсказать поворот, ориентируясь не на абстрактные указания, а на реальные здания или машины.

Для тех, кто не готов носить очки, Apple разрабатывает два других устройства. Первое — кулон размером с AirTag, который можно прикрепить к одежде или носить на цепочке. По сути, это внешняя камера и микрофон для iPhone, своего рода «глаза и уши» смартфона. В отличие от провалившегося гаджета Humane AI Pin, у устройства Apple не будет проектора или дисплея, оно полностью полагается на вычислительные мощности телефона.

Третья новинка — наушники AirPods с расширенными возможностями искусственного интеллекта. В паре с iPhone они смогут выполнять функции переводчика в реальном времени и другие задачи, требующие визуального контекста.

Инвесторы отреагировали на новости ростом котировок. Акции Apple подскочили на 2,7% до $262,74, ненадолго обновив максимум сессии. Бумаги Meta*, напротив, слегка просели, а котировки EssilorLuxottica (партнера Meta* по производству очков) рухнули более чем на 7%.

На внутренней встрече с сотрудниками гендиректор Apple Тим Кук намекнул, что компания работает над новыми категориями продуктов на базе ИИ, и назвал это направление крайне перспективным. Это важно для Apple, которая заметно отстает от конкурентов в гонке искусственного интеллекта.

Особенно проблемным оказалось обновление Siri — разработка новой версии голосового помощника постоянно сталкивается с трудностями и задержками. Помощник для iOS 27, который выйдет в конце года, получит интерфейс, похожий на чат-бот, и будет использовать базовые модели, разработанные вместе с Google.

Умные очки Apple планирует выпустить в 2027 году, производство может стартовать уже в декабре. Компания отказалась от идеи выпускать устройство в партнерстве с производителями оправ и решила разработать собственные модели разных размеров и цветов. В конструкции используются высококачественные материалы, включая акриловые элементы, чтобы добиться премиального вида.

Кулон, который в Apple называют «глазами и ушами» iPhone, находится на ранней стадии разработки и может быть закрыт, как это уже случалось с другими проектами. Например, компания отказалась от идеи встраивать камеры в Apple Watch — тестировщики сочли это непрактичным из-за рукавов одежды. Если проект выживет, устройство может появиться уже в следующем году.

AirPods с камерами разрабатываются уже давно, их выход запланирован на этот год. Ранее Bloomberg сообщал, что Apple постепенно добавляет в наушники функции ИИ, включая режим синхронного перевода.

Прочитайте также Apple работает над носимым ИИ-устройством размером с AirTag

В более отдаленной перспективе Apple рассматривает создание умных очков с дисплеем дополненной реальности, но до их выхода еще много лет. Компания уже прекратила разработку облегченной версии гарнитуры Vision Pro, решив сосредоточиться на очках, а не на закрытых гарнитурах.

Параллельно Apple работает над целой линейкой устройств для дома с искусственным интеллектом: умными дисплеями, обновленными колонками HomePod и компактными датчиками для безопасности и автоматизации.

* — запрещена на территории России и признана экстремистской

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.