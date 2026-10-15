За время действия эксперимента с добровольной страховкой на случай болезни ее оформили около 12 тыс. самозанятых — менее 0,1% от 17,4 млн зарегистрированных плательщиков НПД. На этом фоне Соцфонд резко пересмотрел финансовые оценки программы на 2027 год: ожидаемые поступления от взносов уменьшены с 16 млрд до 156 млн руб., а расходы на пособия — с 8,9 млрд до 26 млн руб.

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Программа заработала в январе 2026 года. Она позволяет самозанятым и индивидуальным предпринимателям на НПД оформить страхование и получать выплаты при болезни, травме или уходе за заболевшим родственником. По сведениям фонда, к 14 октября право на больничные получили более 4,4 тыс. участников. В Минтруде заявили, что бюджетные прогнозы скорректировали с учетом первых результатов эксперимента.

По оценке ведущего аналитика Freedom Global Натальи Мильчаковой, одним из препятствий для распространения программы стала стоимость участия. В зависимости от выбранных условий за год нужно перечислить 16,1–23 тыс. руб. Для самозанятых, чьи заработки меняются от месяца к месяцу, такая нагрузка может быть неоправданной, особенно если период нетрудоспособности окажется коротким. Управляющий партнер «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева также считает, что потенциальным участникам сложно заранее понять, какую сумму они смогут получить в случае болезни.

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Спрос на отдельный полис ограничивает и занятость по найму. Финансовый советник и основатель Rodin. Capital Алексей Родин полагает, что не менее 60% самозанятых имеют основную работу, которая уже дает право на оплачиваемый больничный. В результате число тех, кому может понадобиться дополнительная страховка, эксперт оценивает в 5–10% от всех плательщиков НПД.

Чтобы расширить участие в программе, эксперты предлагают пересмотреть ее условия. Так, Мильчакова считает необходимым примерно вдвое снизить взносы и изменить порядок предоставления выплат. Косарева предлагает создать онлайн-калькулятор, который поможет оценить размер будущего пособия, и информировать о страховке через сервисы поиска заказов. Родин выступает за включение в программу пособий по беременности и родам.

Эксперимент рассчитан до конца 2028 года, присоединиться к нему можно до 30 сентября 2027-го. При этом обязательное страхование для всех самозанятых, по предупреждению Косаревой, способно подтолкнуть часть людей к неформальной занятости. Такой риск особенно актуален для тех, у кого небольшой или нерегулярный доход.

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