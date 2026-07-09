Самозанятые пока не спешат покупать себе будущую пенсию и больничные. В 2026 году Социальный фонд рассчитывал собрать по этим двум направлениям почти по 7 млрд руб. добровольных взносов, но уже первый квартал показал, что интерес к программе заметно слабее ожиданий. На пенсионное страхование поступило 575 млн руб., около 8,5% годового плана, а на страхование по болезни — всего 34 млн руб., или 0,5% прогноза. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на доклад Счетной палаты по бюджету Соцфонда.

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Расчет властей, запустивших пилотный проект по добровольному страхованию, строился на том, что работающие на себя — самозанятые, ИП, адвокаты, нотариусы и другие частнопрактикующие специалисты — начнут активнее включаться в страховую систему. За них нет работодателя, который автоматически платит взносы, поэтому забота о пенсионных правах и защите на случай болезни фактически переносится на самого человека. На практике выяснилось, что платить за такую свободу готовы далеко не все.

Эксперимент с больничными для самозанятых начался 1 января 2026 года и продлится до конца 2028-го. За это время участники могут выбрать из двух вариантов покрытия — 35 тыс. или 50 тыс. руб. за полный месяц нетрудоспособности. Взнос составляет 1344 или 1920 руб. в месяц соответственно. Выплаты зависят от страхового стажа и периода участия в программе, а право на них возникает после шести месяцев уплаты взносов.

С пенсионными взносами история старше, но проблема та же. Чтобы в 2026 году самозанятому или ИП получить полный год стажа, нужно перечислить в Соцфонд минимум 71,5 тыс. руб. Для человека с неровным доходом это ощутимая сумма, особенно если самозанятость — не стабильный бизнес, а подработка, сезонная работа или просто легализованный фриланс. Газета приводит данные ФНС, согласно которым к июню число самозанятых в России приблизилось к 17 млн человек, и далеко не все из них зарабатывают достаточно регулярно, чтобы добровольно отдать десятки тысяч рублей за будущие права, которые еще и выглядят довольно абстрактно.

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Рынок давно предсказывал низкий интерес к такой программе. Еще в 2021–2022 годах, когда власти только обсуждали больничные для самозанятых, эксперты предупреждали, что добровольное страхование в России вообще не самая любимая жанровая форма, а у самозанятых тем более, ведь многие выбирают этот режим как раз за минимальные обязательства здесь и сейчас.

В итоге государство столкнулось с довольно ожидаемой коллизией. Для самозанятого добровольные взносы выглядят как дорогая и не слишком понятная опция (больничные с отсрочкой, пенсия где-то далеко, а деньги нужны сейчас). Для государства это уже вопрос устойчивости системы. Если миллионы работающих на себя годами почти не участвуют в страховой модели, то через 10–15 лет они либо придут за минимальной социальной пенсией, либо потребуют расширять меры поддержки — только платить за это придется уже не им самим, а бюджету и тем, кто работает в белом найме.

Что это значит для самозанятых

Для самозанятых эта новость неприятна в первую очередь тем, что экономия на взносах сегодня почти наверняка означает более слабую защиту завтра. Без добровольных платежей на пенсию можно не набрать нужный стаж и пенсионные коэффициенты и в итоге рассчитывать только на социальную пенсию, которая заметно ниже страховой. А без участия в эксперименте с соцстрахованием человек, для которого самозанятость — единственный источник дохода, остается без компенсации на случай болезни: несколько недель без работы легко превращаются в несколько недель без денег.

Поэтому, если самозанятость для человека — не подработка, а основной способ зарабатывать, ему уже сейчас стоит хотя бы посчитать, какой вариант дает больше защиты. Можно платить добровольные взносы в Соцфонд, самостоятельно копить финансовую подушку или комбинировать оба подхода.

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