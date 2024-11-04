X выпустила обновление функции блокировки, которое позволит просматривать посты даже тем пользователям, которых вы заблокировали, сообщает TechCrunch. Многие выступили против этого изменения, утверждая, что некоторые аккаунты блокируются из соображений безопасности.

При этом заблокированные пользователи по-прежнему не могут подписываться на человека, который их заблокировал, реагировать на его публикации или отправлять ему личные сообщения.

В старой версии техподдержки X говорилось, что заблокированные аккаунты не могут видеть списки подписчиков и последователей пользователя. Однако после обновления, несмотря на блокировку, эта информация будет доступна.

По словам X, измененная функция блокировки поможет защититься от распространения и сокрытия вредоносной или личной информации о ком-то, и ее новая итерация приведет к большей прозрачности. Но пользователи считают, что это изменение, наоборот, будет способствовать преследованию.

Ранее социальная сеть X Илона Маска внесла изменения в цены и лимиты на API, а также анонсировала годовые тарифные планы со скидкой, сообщает TechCrunch. Компания повысила цены на базовый API со $100 до $200 и сообщила, что введет более высокие лимиты и новые конечные точки для этого плана подписки.