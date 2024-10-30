Социальная сеть X Илона Маска внесла изменения в цены и лимиты на API, а также анонсировала годовые тарифные планы со скидкой, сообщает TechCrunch. Компания повысила цены на базовый API со $100 до $200 и сообщила, что введет более высокие лимиты и новые конечные точки для этого плана подписки.

На портале сообщества разработчиков X компания отметила, что количество чтений через API будет увеличено с 10 тыс. до 15 тыс., а разработчики получат новые конечные точки, такие как reposts_of_me и поиск сообществ.

На странице сравнения API и на странице покупки тарифного плана лимиты API остались прежними. Возможно, это ошибка и компания отредактирует страницу. В анонсе аккаунта X Developer говорится, что компания также вводит экспериментальный API для чтения на бесплатном тарифе. Однако компания не сообщила, что лимиты на сообщения для бесплатного тарифа теперь снижены с 1,5 тыс. до 500, а API для чтения даст только 100 запросов.

X также представила новые годовые планы для уровней API Basic и Pro, которые дешевле, чем ежемесячная плата разработчиков. Годовой план Basic стоит $2,1 тыс, а Pro — $54 тыс.

При этом план Илона Маска по снижению зависимости X от рекламных доходов за счет увеличения платных подписок все еще не реализован. Согласно новому стороннему анализу сервиса подписки X Premium, проведенному компанией Appfigures, занимающейся аналитикой приложений, X получил около $200 млн дохода от покупок внутри приложений на iOS и Android с момента первоначального запуска подписки в 2021 году, ранее известной как Twitter Blue.