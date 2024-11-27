Как сообщает «РИА Недвижимость», изменения в законодательстве сокращают срок действия решения о предварительном согласовании земли под строительство с 2 лет до одного года. Исключением станут земельные участки, у которых необходимо будет изменить вид разрешенного пользования и перевести из одной категории земель в другую.

Закон вносит изменения в ст. 39-15 Земельного кодекса. Авторы законодательной инициативы обратили внимание на то, что предыдущий срок действия решения часто замедлял начало строительных работ.

Согласно данным «РБК» в 2023 году Совфед одобрил процедуру упрощения подготовки к строительству. Изменения в законодательстве сократили бюрократические процедуры и установили правила прохождения застройщиком экологической экспертизы и проверки проектной документации по принципу одного окна.

В октябре этого года Советом Федерации был одобрен закон о расширение дачной амнистии. Благодаря нововведению жители России смогут в упрощенном порядке регистрировать права на дома блокированной застройки и хозпостройки, в числе которых бани и сараи.

Ранее сообщалось о внесении законопроекта, позволяющего снизить срок владения недвижимым имуществом, после которого не нужно уплачивать НДФЛ с дохода от его продажи, с 5 до 3 лет. В случае, если право собственности получено в порядке наследования или по договору дарения от родственника или члена семьи, он составит один год.