Депутаты от ЛДПР во главе с председателем комитета Госдумы по социальной политике Ярославом Ниловым внесли законопроект, позволяющий снизить срок владения недвижимым имуществом, после которого не нужно уплачивать НДФЛ с дохода от его продажи, с пяти до трех лет, сообщают «РИА Новости».

На сегодняшний день этот период составляет пять лет. При этом минимальный срок может составлять три года, если право собственности на недвижимое имущество получено в порядке наследования или по договору дарения, а также при соблюдении ряда других условий.

По словам Нилова, в настоящее время многие граждане, чтобы сэкономить и не платить подоходный налог от продажи квартиры, вынуждены ждать пять лет. При этом страдает трудовая мобильность населения, а средства от реализации недвижимости и приобретения нового жилья идут в экономику с задержкой.

В пояснительной записке к законопроекту предложено установить минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества в три года. В случае, если право собственности получено в порядке наследования или по договору дарения от родственника или члена семьи, он составит один год.

Ранее комитет Госдумы по бюджету и налогам уже рекомендовал принять законопроект, уточняющий особенности освобождения от обложения НДФЛ продажи земельных участков. Для этой цели предлагалось учитывать срок владения исходной территорией при продаже выделенной из него части, предназначенной для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) или ряда других нужд.