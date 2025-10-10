Совет Федерации предложил законопроект, который запрещает маркетплейсам давать скидки при оплате их собственными картами. В документе «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в РФ» говорится, что цель инициативы — сделать условия для всех партнеров равными и установить единые цены вне зависимости от способа оплаты.

Unsplash

Крупные российские банки поддержали инициативу без лишнего шума. По мнению их представителей, когда маркетплейсы дают скидки за оплату своими картами или кошельками, это дает преимущество их клиентам, а другие банки могут предложить лишь отложенный кэшбэк. Хотя есть и исключения: например, Кредит Европа Банк и «Яндекс Банк» уже возвращают деньги моментально.

Маркетплейсы пока реагируют осторожно. Ozon и «Яндекс» пока не комментируют, а Wildberries защищает свою позицию, объясняя, что давать преимущества внутри одной группы компаний — обычная мировая практика. В компании считают, что закон игнорирует другие популярные механизмы лояльности: кэшбэки банков, карты постоянных клиентов в офлайн-магазинах и сервисах.

По мнению специалистов Роспотребнадзора, скидки и программы лояльности для определенных способов оплаты, права потребителей не нарушают. Новый закон может ограничить маркетплейсы в стимулировании покупок через свои карты и кошельки, хотя требования о недискриминации партнеров уже есть в законе о цифровых платформах.

Ожидается, что проект будет принят, но есть опасения, что итог будет не в пользу покупателей, а в пользу банков, которые постепенно теряют долю рынка из-за роста популярности цифровых платформ.

У маркетплейсов останется возможность повышать кэшбэк внутри своих экосистем, но прямые скидки при оплате картами могут исчезнуть. Это точно отразится на привычках покупателей, особенно тех, кто активно пользуется картами Ozon и WB.