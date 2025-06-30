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«Союзмультфильм» подал заявку на регистрацию товарного знака «Чебубу»

Киностудия «Союзмультфильм» подала заявку на регистрацию товарного знака «Чебубу» для защиты своего культового персонажа Чебурашки от контрафактной продукции. Об этом ТАСС сообщили в киностудии.

Фото: Союзмультфильм / «Коммерсантъ»

Название «Чебубу» отсылает к популярным плюшевым игрушкам Лабубу, созданным гонконгским художником Касингом Лунгом и выпускаемым китайским брендом Pop Mart с 2019 года. Лабубу, персонажи из иллюстрированных книг «Монстры». Игрушки продаются запечатанными в формате blind box: покупатель не знает заранее, какая именно версия Лабубу ему попадется.

«Союзмультфильм» принял решение о регистрации товарного знака «Чебубу», чтобы защитить Чебурашку в рамках борьбы с контрафактом и не допустить выпуска подобных игрушек другими компаниями», — сказала председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

Она добавила, что в 2025 году студия представит коллекцию игрушек-подвесов с персонажами киностудии, а образ «Чебубу» — один из вариантов для блокировки подделок.

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Это решение уже раскритиковала председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства, отцовства и детства Татьяна Буцкая. Она назвала ее неудачной попыткой следовать мировым трендам. По ее мнению, вместо изменения устоявшихся персонажей нужно создавать новые образы, отражающие «импортонезависимость».

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