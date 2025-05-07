Компания Tally Health разработала новую неинвазивную технологию под названием CheekAge, позволяющую определить биологический возраст человека и примерно спрогнозировать его продолжительность жизни. Метод основан на анализе степени метилирования ДНК из клеток, полученных с помощью мазка из рта. Это значительно проще и удобнее ранее применявшихся методов, требовавших забора крови или биопсии.

Исследователи использовали данные лонгитюдного исследования старения из Шотландии, где отслеживалась экспрессия ДНК пожилых пациентов с течением времени. На основе этих данных команда Tally Health создала достаточный набор биомаркеров для разработки собственных критериев «эпигенетических часов».

Максим Шохирев, первый автор исследования и руководитель отдела вычислительной биологии и науки о данных в Tally Health, отметил: «Факт того, что наши эпигенетические часы, обученные на клетках щеки, предсказывают смертность при измерении метилома в клетках крови, указывает на наличие общих сигналов смертности в различных тканях». Это означает, что простой мазок из рта может быть ценной альтернативой для изучения биологии старения.

Существует явная коммерческая составляющая данного исследования. Компания Tally Health, по-видимому, уже продает наборы для тестирования за 250 долларов, хотя неясно, используется ли в них методология, описанная в новом исследовании.

Для большинства людей скорость старения определяется как генетическими факторами, так и образом жизни, включая курение, употребление алкоголя, стресс и диету. Эпигенетические факторы, «отпечатанные» на ДНК из-за воздействия окружающей среды, также играют важную роль в определении продолжительности жизни человека.