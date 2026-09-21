Минцифры и бизнес обсуждают гранты и субсидии на создание датасетов для обучения крупных ИИ-моделей. Получить поддержку смогут наборы данных, которыми смогут пользоваться сразу несколько исследовательских команд.

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Предложения по мерам поддержки планируют согласовать до конца сентября. Участники обсуждения считают, что гранты и субсидии помогут снизить расходы на подготовку качественных данных и ускорить разработку российских ИИ-моделей. При этом эксперты отмечают, что датасеты — лишь один из необходимых ресурсов. Больших вложений также требуют вычислительная инфраструктура и команды разработчиков.

Стоимость подготовки данных зависит от задачи и масштаба проекта. В крупных разработках расходы могут достигать десятков миллионов рублей, при этом обучение самих моделей требует больших вычислительных мощностей. Поэтому гранты на создание датасетов могут удешевить один из этапов разработки, но не решат проблему финансирования ИИ-проектов в целом.

Параллельно российские технологические компании продолжают развивать собственные большие языковые модели. Одним из последних примеров стала Alice AI Foundation LLM от «Яндекса» — модель, которую компания, по ее данным, разработала с нуля и обучила без использования иностранных компонентов.

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Alice AI Foundation LLM содержит 80 млрд параметров, однако при обработке каждого запроса активируются только 3 млрд из них. На обучение модели ушло около 18 трлн токенов. В дальнейшем «Яндекс» планирует использовать ее как основу для моделей с функциями рассуждения и для разработки ИИ-агентов.

«Яндекс» также открыл веса модели — числовые параметры, которые определяют, как нейросеть обрабатывает информацию и формирует ответы. Благодаря этому разработчики и исследователи смогут использовать модель для собственных задач и дорабатывать ее. При этом открытые веса не означают публикацию всего исходного кода или данных, на которых обучалась модель.

При этом пока неясно, получит ли Alice AI Foundation LLM юридический статус суверенной модели. Закон устанавливает для таких систем требования к программному обеспечению, архитектуре и инфраструктуре, а правила их учета начнут действовать в марте 2027 года.

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