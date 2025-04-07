Американская компания H2 Clipper получила патент на технологию роевых роботов, способных самостоятельно собирать аэрокосмические конструкции. Это позволит заменить традиционные сборочные линии автономными роботами, которые работают скоординированно.

Фото: H2 Clipper

По оценкам H2 Clipper, данный подход способен сократить производственные расходы на 40% и уменьшить время производства на 60%, одновременно повышая качество продукции.

Запатентованная система включает сеть роботов, которые автономно и совместно создают крупные аэрокосмические конструкции. Ключевые особенности: автоматизированное производство с роботами, выполняющими задачи от сборки каркаса до установки внутренних компонентов; оптимизация с помощью искусственного интеллекта; встроенные датчики для обеспечения безопасности; и интеграция тяжелых роботов для работы с крупными компонентами.

H2 Clipper разрабатывает высокоскоростные дирижабли на водородном топливе для перевозок по всему миру без использования ископаемого топлива. Именно в процессе поиска лучшего способа конструирования этих дирижаблей компания разработала технологию роевых роботов, которая теперь может применяться во всей авиационно-космической отрасли.

Компания планирует собрать группу лидеров отрасли в области аэрокосмической инженерии, робототехники, ИИ и производства, чтобы начать работу над следующей фазой проекта.