Американская компания H2 Clipper получила патент на технологию роевых роботов, способных самостоятельно собирать аэрокосмические конструкции. Это позволит заменить традиционные сборочные линии автономными роботами, которые работают скоординированно.
По оценкам H2 Clipper, данный подход способен сократить производственные расходы на 40% и уменьшить время производства на 60%, одновременно повышая качество продукции.
Запатентованная система включает сеть роботов, которые автономно и совместно создают крупные аэрокосмические конструкции. Ключевые особенности: автоматизированное производство с роботами, выполняющими задачи от сборки каркаса до установки внутренних компонентов; оптимизация с помощью искусственного интеллекта; встроенные датчики для обеспечения безопасности; и интеграция тяжелых роботов для работы с крупными компонентами.
H2 Clipper разрабатывает высокоскоростные дирижабли на водородном топливе для перевозок по всему миру без использования ископаемого топлива. Именно в процессе поиска лучшего способа конструирования этих дирижаблей компания разработала технологию роевых роботов, которая теперь может применяться во всей авиационно-космической отрасли.
Компания планирует собрать группу лидеров отрасли в области аэрокосмической инженерии, робототехники, ИИ и производства, чтобы начать работу над следующей фазой проекта.