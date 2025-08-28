Создатель коллекционных фигурок Лабубу и основатель китайской компании Pop Mart Ван Нин занял 85 место в списке 100 богатейших людей планеты, сообщает Bloomberg. По оценке агентства, его состояние достигло $26,5 млрд.

Unsplash

Согласно Bloomberg Billionaires Index, 38‑летний Ван Нин за год увеличил свои активы почти на $20 млрд. Такой рост обеспечил ему место в престижном глобальном рейтинге миллиардеров. Ключевым источником дохода предпринимателя стали акции Pop Mart, крупнейшего китайского производителя коллекционных фигурок и игрушек в сегменте blind box, когда покупатель не знает заранее, какая именно версия Лабубу ему попадется

Состояние основателя Pop Mart превысило капиталы ряда представителей старой элиты мирового бизнеса. В рейтинге Bloomberg он опередил акционера «Лукойла» Вагита Алекперова, а также одного из создателей PayPal Питера Тиля.

Ранее компания объявила о выпуске новой мини-версии Лабубу. Это привело к рекордному росту акций Pop Mart. Ван Нин тогда назвал игрушку «блокбастером» и отметил, что теперь она станет такого размера, что ее можно будет повесить на мобильный телефон.