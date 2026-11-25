Основатели немецкой биотехнологической компании BioNTech Угур Шахин и Озлем Тюречи планируют привлечь около $1 млрд для развития нового стартапа Arife. Компания будет заниматься разработкой инновационных методов лечения онкологических заболеваний с использованием мРНК-технологий, которые получили широкую известность благодаря вакцинам против COVID-19.

National Cancer Institute, Unsplash

По данным Financial Times, переговоры о финансировании возглавляет европейская венчурная компания Plural. В результате привлечения средств стоимость нового стартапа может составить около $2,5 млрд. Предполагается, что сделка будет включать инвестиции и долговое финансирование, которое впоследствии может быть конвертировано в акции компании.

Шахин и Тюречи планируют покинуть руководство BioNTech до конца 2026 года и сосредоточиться на развитии Arife. Это будет их третий биотехнологический бизнес: до основания BioNTech супруги создали компанию Ganymed Pharmaceuticals, специализировавшуюся на разработке препаратов для лечения онкологических заболеваний.

Основное направление нового проекта — применение мРНК для борьбы с раком. Эта технология позволяет передавать клеткам генетические инструкции. Ученые рассчитывают использовать ее, чтобы помочь иммунной системе распознавать опухолевые клетки и атаковать их. При этом разработки Arife находятся на ранней стадии: речь пока не идет о готовых лекарствах.

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BioNTech также обсуждает возможность передать новому стартапу часть своих технологических разработок и прав на интеллектуальную собственность в обмен на миноритарную долю в Arife. Однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

Интерес инвесторов к направлению усиливается на фоне активного развития исследований персонализированных методов лечения рака. В частности, компания Moderna также работает над созданием противораковых вакцин на основе мРНК.

Сам проект Arife отражает возвращение его основателей к направлению, которым они занимались задолго до пандемии. BioNTech получила мировую известность благодаря вакцине от COVID-19, однако изначально компания создавалась с фокусом на разработке иммунотерапевтических методов лечения рака.

Планы привлечь около $1 млрд свидетельствуют о высоких ожиданиях инвесторов от новых мРНК-технологий. Если исследования Arife окажутся успешными, они могут открыть дополнительные возможности для лечения онкологических заболеваний. Однако до появления практических результатов предстоит пройти длительный путь исследований и клинических испытаний.

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