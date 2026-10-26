Биотехнологическая компания Rakuten Medical разрабатывает метод лечения некоторых видов рака, при котором лекарственный препарат и красный свет используются вместе для уничтожения опухолевых клеток. Сейчас компания проводит клинические испытания технологии в США и рассчитывает подать заявку на ее одобрение в 2028 году.

Laszlo Barta, Unsplash

Принцип действия разработки напоминает световой меч из научно-фантастических фильмов: препарат помогает воздействовать на определенные раковые клетки, а затем красный свет активирует механизм их разрушения. Однако технология предназначена не для всех видов рака и пока не может считаться универсальной заменой хирургии или другим методам лечения.

В основе разработки Rakuten Medical лежит фотоиммунотерапия — метод, при котором лекарственный препарат помогает избирательно воздействовать на опухолевые клетки с помощью света.

Компания использует препарат Akalux и технологическую платформу Alluminox. Препарат связывается с рецептором EGFR, присутствующим на поверхности некоторых раковых клеток. Затем на опухоль направляют красный свет, который активирует препарат и запускает процесс разрушения клеток, на которые он воздействовал.

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История технологии началась в 2011 году. Японский ученый Хисатака Кобаяси и его коллеги из Национального института рака США изучали возможности фотоиммунотерапии. Во время экспериментов исследователи обнаружили, что сочетание препарата и света может не только помогать выявлять опухолевые клетки, но и разрушать их. Это наблюдение подтолкнуло ученых к дальнейшему изучению метода как возможного способа лечения рака.

Сегодня технологию применяют в Японии для лечения некоторых видов рака головы и шеи. По данным Fortune, в первый год лечение получали около 30 пациентов, а сейчас — примерно 700−800 человек ежегодно. Технологию используют примерно в 200 больницах.

Планы компании в США

По данным Fortune, Rakuten Medical направляет около 95% своих ресурсов на выход на американский рынок. В США проходят клинические испытания третьей фазы — важного этапа проверки эффективности и безопасности метода перед возможным одобрением регулятором.

Компания рассчитывает подать заявку в Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) в 2028 году. Однако это пока план: дальнейшее применение технологии будет зависеть от результатов испытаний и решения регулятора.

В перспективе компания намерена изучить возможность использования метода и при других солидных опухолях — раковых образованиях в органах и тканях. Пока основное внимание уделяется определенным видам рака головы и шеи.

При этом говорить о том, что новая технология полностью заменит хирургическое вмешательство, лучевую или химиотерапию, пока рано. Ее рассматривают как потенциальный дополнительный вариант лечения для определенных категорий пациентов. Исследователям еще предстоит оценить эффективность метода и определить, кому он может принести наибольшую пользу.

Для расширения применения технологии компании необходимо обеспечить больницы специальным оборудованием. По данным Fortune, Rakuten Medical предоставляет оборудование Alluminox медицинским учреждениям бесплатно или на льготных условиях, получая основную выручку от продажи препарата Akalux.

Если результаты клинических испытаний окажутся убедительными и FDA одобрит разработку, фотоиммунотерапия сможет стать еще одним инструментом в лечении некоторых видов рака. Пока же ее следует рассматривать не как универсальное средство от онкологических заболеваний, а как перспективный метод с ограниченной областью применения, потенциал которого еще предстоит подтвердить.

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