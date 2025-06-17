Искусственный интеллект (ИИ) в киноиндустрии используют все, хотя публично об этом не говорят, заявил вице-председатель Lionsgate Майкл Бернс на фестивале ИИ-кино в Лос-Анджелесе. Он назвал инструменты нейросетей «Оземпиком» для киноиндустрии, имея в виду популярность препарата среди желающих похудеть.

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Lionsgate, известная по франшизам «Джон Уик» и «Голодные игры», в 2024 году заключила соглашение с компанией Runway, позволяющее обучать ее ИИ-модель на фильмах и сериалах студии. Это сотрудничество направлено на создание контента с меньшими затратами. Бернс отметил, что еще два года назад ИИ-видео содержали заметные ошибки, вроде лишних конечностей, но сегодня качество достигло уровня, пригодного для большого экрана.

Однако ИИ в кино вызывает споры. Во время забастовок сценаристов и актеров в 2023 году технология стала ключевым вопросом, так как творческие работники опасались замены их труда.

В то же время Runway и другие компании, включая OpenAI с моделью Sora, активно продвигают ИИ в этой сфере. Генеральный директор Runway Кристобаль Валенсуэла с оптимизмом смотрит на влияние ИИ на рынок труда. По его мнению, история «снова и снова доказывает», что отрасли могут адаптироваться к новым технологиям.

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Киношколы также адаптируются. Так, декан Школы кинематографических искусств Университета Южной Калифорнии Элизабет Дейли сообщила, что ИИ интегрирован в учебные курсы, включая изучение его творческого потенциала.

«Нам нужно продолжать борьбу за то, чтобы разрабатываемые инструменты действительно были теми инструментами, которые нужны сценаристам, режиссерам, продюсерам, операторам, аниматорам для выполнения их работы», — отметила она.