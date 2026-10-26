Компания Илона Маска будет арендовать чипы и серверное оборудование у структуры под управлением Apollo Global Management. Соглашение на $40 млрд рассчитано более чем на пять лет и позволит SpaceX расширить вычислительные мощности для искусственного интеллекта.

Igor Omilaev, Unsplash

Как сообщило Reuters 26 октября, структура, связанная с Apollo, будет приобретать оборудование для дата-центров, а затем сдавать его SpaceX в аренду. Согласно документам, на которые ссылается агентство, срок каждого договора немного превысит пять лет с момента поставки. Компания планирует завершить оформление соглашения до конца 2026 года, а начать получать оборудование — в первой половине 2027-го.

Накануне Илон Маск сообщил в соцсети X, что SpaceX закрыла сделку по привлечению $40 млрд долгового финансирования для закупки графических процессоров (GPU). По его словам, поставки чипов ожидаются в первом и втором кварталах 2027 года.

SpaceX наращивает вычислительную инфраструктуру для развития искусственного интеллекта. Специализированные процессоры Nvidia используются для обучения и работы крупных ИИ-моделей, а их закупка и создание дата-центров требуют значительных вложений.

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При этом компании необходимо финансировать и другие направления бизнеса, включая ракетные запуски и спутниковую сеть Starlink. По данным Reuters, финансовый директор SpaceX Брет Джонсен ранее оценивал капитальные затраты компании в четвертом квартале 2026 года в $35–40 млрд.

Арендная схема позволит SpaceX распределить платежи за оборудование во времени, а не оплачивать всю закупку сразу. Ранее Bloomberg сообщал, что структуру финансирования разрабатывали с расчетом на то, чтобы не отражать соответствующий долг непосредственно на балансе SpaceX и сохранить ее инвестиционный кредитный рейтинг. Однако фактический бухгалтерский эффект зависит от окончательных условий соглашения и применимых правил учета.

По данным Bloomberg, переговоры о финансировании проходили на фоне колебаний кредитных рынков и изменения стоимости заимствований. Инвесторы все внимательнее оценивают риски крупных вложений в ИИ-инфраструктуру, в том числе перспективы окупаемости дата-центров и вычислительных мощностей.

Сделка отражает растущую потребность технологических компаний в новых источниках финансирования. Помимо собственных средств, они используют кредиты, долговые инструменты и лизинг, чтобы оплачивать дорогостоящее оборудование и распределять расходы на длительный период.

Для SpaceX дополнительным преимуществом остается наличие бизнеса за пределами ИИ. В публикации Bloomberg от 25 октября отмечалось, что Маск связывал способность компании привлекать заемное финансирование с ее инвестиционным кредитным рейтингом, выручкой Starlink и доходами от ракетных запусков.

Успех инвестиций будет зависеть от того, насколько эффективно SpaceX сможет использовать новые вычислительные мощности и покрывать долгосрочные обязательства по аренде.

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