Компания SpaceX Илона Маска обсуждала внутри команды возможность покупки клиентских и операционных данных у проблемных или закрывшихся стартапов для обучения собственных ИИ-моделей. Об этом Bloomberg сообщили источники, знакомые с ситуацией.

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Подобный подход повторяет ранее раскрытый случай с Google: материнская Alphabet предлагала $10 млн за коммерческие данные авиакомпании Spirit Airlines после прекращения ее операционной деятельности, и эта сделка вызвала вопросы о защите персональных данных, в том числе со стороны бывших бортпроводников перевозчика.

По словам источников, обсуждения ведутся внутри SpaceXAI — подразделения SpaceX, занимающегося искусственным интеллектом, — носят неформальный характер и могут в итоге так и остаться обсуждениями.

Интерес к покупке операционных и клиентских данных для обучения модели Grok и других разработок связан с поиском более доступных источников качественных данных на фоне конкуренции SpaceX с Anthropic и OpenAI за корпоративных клиентов.

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Ставка на внешние массивы данных — определенный отход от прежней стратегии SpaceXAI, ранее известной как xAI: компания преимущественно опиралась на данные социальной сети X, принадлежащей Маску, а также на работу штата внутренних специалистов — ИИ-тьюторов.

Эти сотрудники по-прежнему помогают дообучать модели специализированным навыкам — от финансов и точных наук до понимания юмора, — однако команда тьюторов пережила серию увольнений и смену стратегии: в июне компания приостановила набор таких специалистов, а позже сменилось и руководство направления.

Место возглавлявшего команду молодого инженера Диего Пасини занял Джек Гарабедян, ранее много лет проработавший в спутниковом интернет-сервисе Starlink. По данным источников, Гарабедян с тех пор занимался снижением недовольства внутри команды, выстраивая регулярные процессы, встречи и четкие цели по работе с обучающими данными.

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Во внутренней рассылке компании за июль команда данных отчитывалась о прогрессе в разработке новой модели и агента для написания кода, отметив, что готовые продукты не появляются без ежедневной незаметной работы по разметке данных, согласованию предпочтений моделей и проверке результатов.

Несмотря на интерес к внешним источникам, SpaceX продолжает делать ставку и на данные внутри собственной экосистемы, включая информацию о сотрудниках. В одном из последних обращений к персоналу SpaceX Илон Маск заявил, что Grok будет обучаться на совокупности всей информации компании, включая данные о самих сотрудниках.

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