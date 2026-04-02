SpaceX Илона Маска конфиденциально подала заявку на первичное публичное размещение акций (IPO) с расчетом на оценку более $1,75 трлн. Листинг может пройти уже в июне, что позволит космическому гиганту выйти на биржу раньше крупных ИИ-стартапов, таких как OpenAI и Anthropic.

В рамках IPO SpaceX рассчитывает привлечь до $75 млрд. Если план реализуется, это будет крупнейшее IPO в истории. Сейчас рекорд принадлежит нефтяной корпорации Saudi Aramco, которая в 2019 году привлекла на бирже $29 млрд.

Компания рассматривает возможность создания двуклассовой структуры акций. Это позволит Илону Маску и другим инсайдерам сохранить контроль над компанией. При этом ожидается беспрецедентно большая квота для розничных инвесторов — им могут выделить до 30% от всего объема предлагаемых бумаг.

Организацией листинга займется синдикат крупнейших мировых банков. На руководящие роли уже назначены Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Morgan Stanley. Международные заказы будут координировать Barclays в Великобритании, Deutsche Bank и UBS в Европе, RBC в Канаде, Mizuho в Азии и Macquarie в Австралии.

Финансовые показатели SpaceX указывают на готовность к IPO. Ожидается, что выручка в 2026 году приблизится к $20 млрд. Основной доход дают запуски Falcon 9 и спутниковая сеть Starlink с миллионами пользователей. Недавнее приобретение ИИ-стартапа xAI дополнительно усилило технологический портфель корпорации, хотя его доля в общей выручке пока оценивается менее чем в $1 млрд.

Ранее по слияния с xAI SpaceX уже признали самой дорогой частной компанией в мире.

