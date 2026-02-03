SpaceX объявила о стратегическом приобретении компании xAI, специализирующейся на искусственном интеллекте. Обе компании принадлежат Илону Маску, и их объединение создает крупнейшую в мире частную корпорацию по рыночной оценке.

В официальном сообщении, размещенном на сайте SpaceX, Маск пояснил, что главной целью слияния компаний является развитие проекта космических центров обработки данных. Эта идея стала одним из ключевых направлений его внимания в последние месяцы.

По словам бизнесмена, современные достижения в области ИИ требуют огромных наземных вычислительных мощностей, которые потребляют чрезмерное количество энергии. «Глобальный спрос на электричество для нужд искусственного интеллекта невозможно удовлетворить за счет наземных решений без серьезных последствий для общества и экологии», — отметил он.

Согласно данным агентства Bloomberg, которое первым сообщило о завершении сделки, стоимость объединенной компании составляет около $1,25 трлн. Параллельно SpaceX продолжает подготовку к первичному публичному предложению акций, потенциально запланированному на июнь этого года. Влияние сделки на график IPO пока остается неопределенным, и Маск не упомянул этот вопрос в своем обращении.

Слияние объединяет два бизнеса Маска с различными финансовыми моделями. По информации Bloomberg, ежемесячные операционные расходы xAI достигают примерно $1 млрд. Основным источником дохода для SpaceX, согласно Reuters, являются запуски собственных спутников Starlink, которые обеспечивают до 80% выручки компании. В прошлом году xAI также приобрела социальную платформу X, принадлежащую Маску, что оценило совокупные активы в $113 млрд.

Маск подчеркнул в своем сообщении, что реализация проекта космических дата-центров потребует регулярных и массовых запусков спутников, создавая для SpaceX устойчивый источник дохода на долгосрочную перспективу. Эта стратегия может оказаться особенно актуальной в свете требований Федеральной комиссии по связи США, предписывающих вывод спутников с орбиты каждые пять лет.

Несмотря на амбициозную долгосрочную цель, текущие задачи SpaceX и xAI остаются разными. SpaceX фокусируется на испытаниях ракеты Starship для будущих лунных и марсианских миссий, в то время как xAI конкурирует на рынке искусственного интеллекта с такими компаниями, как Google и OpenAI. Как сообщила The Washington Post, конкурентное давление на xAI привело к ослаблению ограничений для ее чат-бота Grok, что позволило инструменту генерировать неподобающий контент.

Илон Маск также руководит компаниями Tesla, The Boring Company и Neuralink. Ранее и Tesla, и SpaceX инвестировали в xAI по 2$ млрд каждая.

