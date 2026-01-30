Космическая компания SpaceX, готовящаяся к крупному публичному размещению акций (IPO) в 2026 году, рассматривает возможность слияния с другими предприятиями Илона Маска. Как сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники, ведется обсуждение объединения с компанией xAI, занимающейся искусственным интеллектом и создавшей чат-бота Grok.

В случае сделки под одной корпоративной структурой окажутся ракетостроение, спутниковый интернет Starlink, социальная платформа X и технологии ИИ.

Агентство отмечает, что не смогло установить точную стоимость и сроки возможного соглашения. Параллельно, как сообщает Bloomberg, обсуждается и сценарий слияния SpaceX с производителем электромобилей Tesla.

Илон Маск является ключевой фигурой во всех этих компаниях, выступая их генеральным директором или основным владельцем. Такая концентрация активов ставит инвесторов перед интересным выбором, заставляя оценивать, какая комбинация направлений — космос, электромобили или искусственный интеллект — может оказаться наиболее перспективной.

Как отмечает акционер Tesla и управляющий партнёр инвестфонда xAI Джин Манстер, логичным исходом может стать переход xAI под крыло SpaceX или Tesla. Слияние с Tesla, по его мнению, могло бы значительно усилить разработки производителя электромобилей в области робототехники и автономного вождения.

По данным аналитической платформы Polymarket, вероятность слияния SpaceX и xAI к середине 2026 года оценивается в 48%, тогда как шансы на объединение Tesla и xAI составляют 16%.

Если сделка с xAI состоится, это может усложнить процесс выхода SpaceX на биржу, но придаст дополнительный импульс одному из ключевых проектов Маска — развертыванию центров обработки данных на орбите. Эта идея рассматривается как способ удешевить энергозатратные вычисления, необходимые для обучения больших ИИ-моделей. Конкуренция в этой области нарастает: аналогичные космические инициативы анонсировали компании Blue Origin Джеффа Безоса и Google.

Некоторые акционеры Tesla давно выступают за консолидацию разрозненных активов Маска, указывая на риск распыления внимания основателя. В то же время, как полагают аналитики, интеграция передовых технологий ИИ от xAI может открыть для SpaceX новые возможности, в том числе в получении контрактов от Министерства обороны США, которое активно внедряет искусственный интеллект в военные системы.

Для осуществления потенциального слияния SpaceX и xAI в штате Невада уже были созданы две специальные организации. Согласно документам, в одной из них в качестве управляющих указаны SpaceX и ее финансовый директор Бретт Джонсен. Детали структуры будущей сделки, включая возможность выплаты части вознаграждения руководителям xAI наличными, еще обсуждаются.

Это не первая консолидация в империи Маска. Ранее он использовал акции Tesla для покупки SolarCity, а в прошлом году объединил xAI с социальной сетью X. Кроме того, в рамках недавнего раунда финансирования xAI уже получила инвестиции как от SpaceX ($2 млрд), так и от Tesla ($2 млрд).

