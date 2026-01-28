Американский предприниматель Илон Маск нацелился на символичную дату для знакового события. По имеющимся данным, первичное публичное размещение (IPO) его космической компании SpaceX может состояться в июне 2026 года. Этот месяц выбран не случайно: в этот период на небе ожидается редкое астрономическое явление — сближение Юпитера и Венеры, а также сам Маск отметит свой день рождения.

По данным издания, компания рассчитывает привлечь в ходе размещения до $50 млрд. Предполагаемая оценка бизнеса может достичь около $1,5 трлн, что сделает это IPO крупнейшим в истории, превзойдя рекорд саудовской нефтяной компании Saudi Aramco, привлекшей $29 млрд в 2019 году.

Для организации процесса уже привлечены ведущие инвестиционные банки, включая Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Morgan Stanley. Однако, как отмечают некоторые банкиры и инвесторы, сроки для размещения в июне являются сжатыми. Компании еще предстоит подать в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) форму S-1 — официальный документ, уведомляющий регулятора о намерении выпустить акции на рынок.

Источники FT также указывают на рыночные риски, подчеркивая, что успех любого IPO зависит от условий и настроений на финансовом рынке, которые в текущей ситуации характеризуются как «более непредсказуемые, чем когда-либо». В качестве факторов неопределенности называются торговая политика администрации США и ее потенциальное влияние на денежно-кредитную политику.

Финансовый директор SpaceX Бретт Джонсон, как сообщается, с декабря 2025 года ведет переговоры с частными инвесторами, обсуждая перспективы выхода на биржу в середине 2026 года. Ожидается, что предложение вызовет значительный спрос как со стороны институциональных, так и розничных инвесторов.

Основной мотивацией для привлечения капитала через IPO, по информации источников, является финансирование амбициозного проекта по разработке и совершенствованию ракетной системы Starship, предназначенной для будущих миссий на Марс.

В конце 2025 года, The Wall Street Journal также сообщала о планах SpaceX провести IPO в 2026 году, однако ее источники оценивали компанию примерно в $800 млн. Позже агентство Bloomberg писало, что размещение может состояться во второй половине 2026 года с целью привлечения более $30 млрд.

