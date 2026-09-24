Компания Spangle AI представила Spangle AI Discovery — платформу, которая помогает крупным ритейлерам находить потенциальный покупательский спрос в ИИ-сервисах и реагировать на него с помощью управляемых ИИ-агентов. Решение рассчитано на работу с такими платформами, как ChatGPT, Perplexity, Google, Amazon Alexa for Shopping и Walmart Sparky.

Pham Nhat, Unsplash

Запуск связан с изменением поведения покупателей: все чаще они используют ИИ не только для поиска информации, но и непосредственно перед покупкой — чтобы выбрать товар, сравнить варианты, изучить отзывы или найти выгодное предложение. В результате решение о покупке может быть принято еще до того, как человек зайдет на сайт магазина.

По данным исследования IBM и NRF, проведенного ранее в 2026 году, почти половина опрошенных покупателей используют ИИ во время шопинга. В частности, 41% обращаются к нему для поиска информации о товарах, 33% — для анализа отзывов и 31% — для поиска выгодных предложений.

Spangle AI предлагает ретейлерам не просто отслеживать, упоминает ли их искусственный интеллект, а анализировать, может ли такой спрос привести к реальным продажам. Система учитывает ассортимент, наличие товаров, соответствие предложения запросам рынка и другие коммерческие факторы. После этого она определяет, стоит ли компании предпринимать какие-либо действия.

Если возможность признана перспективной, управляемые ИИ-агенты Spangle могут, например, исследовать проблему, подготовить изменения и отслеживать их результаты. При этом ретейлер сохраняет контроль над стратегией, брендом, мерчандайзингом, юридическими требованиями и публикацией изменений.

Отдельное внимание система уделяет тому, чтобы информация о товарах, которую получают ИИ-сервисы, оставалась актуальной. Spangle связывает каталоги с данными о ценах и запасах, чтобы рекомендации и сведения о товарах не устаревали.

Затем компания измеряет эффект от предпринятых действий по таким показателям, как видимость бренда, трафик, конверсия, доход с посещения и выручка. Полученные результаты используются для принятия следующих решений.

«То, что вас цитирует искусственный интеллект, — это не то же самое, что-то, что вас выбирает клиент», — заявил основатель и генеральный директор Spangle Маджу Курувилла.

По его словам, ритейлерам важно не просто следить за новыми ИИ-инструментами, а понимать, какой спрос они способны привлечь и может ли это приносить бизнесу прибыль.

Spangle AI уже работает с ретейлерами, среди которых REVOLVE, Steve Madden, Alexander Wang и WHP Global. По данным компании, у REVOLVE использование технологии Spangle позволило увеличить рентабельность рекламных расходов на 60%, доход с посещения — на 50%, а коэффициент конверсии — на 30%.

Spangle AI Discovery планируют сделать доступной для корпоративных ретейлеров осенью 2026 года. Компания также предлагает начать работу с восьминедельного спринта: за это время система должна определить наиболее перспективные покупательские намерения, внедрить согласованные изменения и сравнить полученные результаты с исходными показателями.

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