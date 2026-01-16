«Википедия» раскрыла статистику самых популярных статей за всю свою историю. Данные, обнародованные Фондом «Викимедиа», показывают, что абсолютным лидером читательского интереса стала статья «Список смертей по годам», собравшая почти 650 млн просмотров за четверть века, пишет журнал Popular Science.

Freepik

В тройку самых востребованных материалов вошли фундаментальные темы, связанные с Соединенными Штатами: обзорная страница «США» набрала 329 млн просмотров, а биография Дональда Трампа — 325 млн. Пятерку лидеров замыкают статьи о королеве Елизавете II и Индии.

В первую десятку рейтинга попали футболист Криштиану Роналду, бывший президент США Барак Обама, бизнесмен Илон Маск, Вторая мировая война и Великобритания.

На следующем уровне популярности, с результатом около 160 млн просмотров каждая, расположились страницы о футболисте Лионеле Месси, певце Майкле Джексоне, сериале «Игра престолов», диктаторе Адольфе Гитлере, рэпере Eminem, певице Тейлор Свифт, Первой мировой войне и группе The Beatles.

В нижней части топ-25, набрав от 130 до 141 млн обращений, оказались статьи об актере Дуэйне Джонсоне, списке президентов США, Канаде, певице Lady Gaga, кинопремии «Оскар», певце Фредди Меркьюри и списке самых кассовых фильмов.

«Википедия» — это крупнейший в мире бесплатный справочник, насчитывающий только на английском языке более 7,1 млн статей. Все они создаются и поддерживаются глобальным сообществом добровольцев, что остается краеугольным принципом энциклопедии с момента ее основания 15 января 2001 года.