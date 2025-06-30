Yandex Cloud обновила сервис SpeechSense, позволяющий бизнесу анализировать записи офлайн-диалогов с помощью нейросетей. В первую очередь речь идет о разговорах сотрудников и клиентов в банках, магазинах, поликлиниках и других организациях. Подробности — в распоряжении «Инка».

Фото: Freepik

Улучшения технология обеспечит разделение реплик в диалоге и их точное распределение по ролям, что поможет бизнесу оценивать лояльность клиентов, эффективность маркетинга и стиль общения сотрудников.

Обновление позволяет выявлять успешные приемы продаж, определять нежелательные фразы и повышать качество обслуживания.

По оценкам Yandex Cloud, рынок офлайн-речевой аналитики в России достигает 11,5 млрд руб., что составляет 1,9% от глобального рынка в $6–7 млрд. Основные пользователи — банки (12% сотрудников отрасли), медицинские учреждения (8%), ретейл (6%) и рестораны (4%).

Читайте также Как бизнесу нестыдно реагировать на негативные отзывы, опыт Ozon Travel

Сервис работает с любыми аудиозаписями, включая диктофоны и аудиобейджи, решая проблему разделения голосов в многолюдных диалогах.