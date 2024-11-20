Для людей в возрасте от 25 до 49 лет меланома является второй по распространенности формой рака. Риск ее появления связан с солнечным ожогом в детстве или подростковом возрасте, что почти удваивает развитие меланомы в течение жизни человека. Меланома — самая опасная разновидность рака кожи, так как она может давать метастазы и распространяться на другие органы. Однако есть несколько способов предупредить развитие рака.

Почти 100 внешне здоровых молодых людей в Великобритании каждый день обнаруживают у себя опухоль. При этом меланова считается наименее распространенным из трех видов рака, но вторым по частоте среди диагностируемых видов рака среди людей в возрасте от 25 до 49 лет в Великобритании. В период с 2017 по 2019 год болезнь коснулась 3 282 молодых человека.

Профессор Пол Натан, консультант-онколог в онкологическом центре Маунт-Вернон, каждое лето впадает в отчаяние. «В первый солнечный день года можно увидеть, как молодые люди раздеваются, становятся ярко-красными и шелушатся, — сказал он. — Мы должны прийти к тому, что неиспользование защитной одежды, шляпы и солнцезащитного крема будет считаться некультурным».

Чтобы обезопасить себя, раз в несколько месяцев ищите на своем теле родинку, которая отличается от других тем, что она светлее, темнее, больше, меньше или существует сама по себе.

Также обратите внимание на признаки ABCDE:

асимметрия (две стороны не совпадают);

границы (меланомы часто имеют неровные края);

цвет (доброкачественные родинки обычно имеют один оттенок коричневого);

диаметр (если размер новообразования составляет около 6 мм, обратитесь к врачу);

эволюция (изменение размера, формы, цвета или возвышения, кровотечение, зуд или образование корок).

Профессор Тим Спектор, возглавляющий британское подразделение новой международной группы ученых из Королевского колледжа Лондона, изучающей рост заболеваемости раком, заявил, что наличие более 10 родинок диаметром более 3 мм на одной руке свидетельствует о необходимости прохождения скрининга. Специалисты также предупреждают о том, что ИИ-приложения, диагностирующие меланому — ненадежны.

По словам Спектора, вероятность развития меланомы во многом зависит от генетики. «О чем недостаточно говорят, так это об особом риске длительного пребывания на солнце для тех, у кого в семье есть меланома, бледная кожа и веснушки, а также тех, у кого много родинок», — сказал он.

Доктор Амайя Вирос из Cancer Research UK согласна с этим. «Невозможно предсказать, какой уровень солнечного света безопасен для кого-либо, независимо от этнической принадлежности. У людей есть уникальные реакции на солнечный свет, основанные на многих факторах: вы можете быть блондинкой с голубыми глазами и не обгореть — или быть как я: у меня каштановые волосы, карие глаза и я из Барселоны, но обгораю через пять минут».

По словам доктора Курта Айерста, ведущего дерматолога ScreenCancer UK, кроме повреждение кожи есть еще и кумулятивный эффект радиации. «Воздействие солнца увеличивает риск немеланомных видов рака кожи», — сказал он. Айерст считает, что безопасного загара не существует: «Пигментация кожи — это попытка организма защитить себя. Но клетки, ускоренно производящие больше цвета, также более склонны совершать ошибки, а это значит, что они на один шаг ближе к тому, чтобы стать меланомой».

Несмотря на то, что специалисты рекомендую избегать солнца, длительное времяпровождение в тени тоже может быть вредным. Примерно у одного из пяти детей и взрослых в Великобритании низкий уровень витамина D. Круглогодичное использование солнцезащитного крема может привести к проблемам с кожей, таким как акне и периорифициальный дерматит. Существует также проблема роста аллергии на солнцезащитные кремы.

Однако доктор Дэвид Роберт Граймс, ученый и автор книги «Иррациональная обезьяна», заявил, что нет никаких доказательств того, что солнцезащитный крем подавляет выработку витамина D. Вот наиболее распространенные заблуждения относительно меланомы:

«Меланомы имеют чисто черный цвет, неровную возвышенность и неровные очертания».

На самом деле меланомы могут иметь неравномерный цвет, быть гладкими и идеально круглыми.

«Загорать безопасно, если вы защищаете свои родинки»

В 70% случаев меланома появляется на неизмененной коже. Лишь в 30% ситуаций опухоль развивается из родинок, которые перерождаются в меланому. Кроме того, немеланомные виды рака кожи, такие как базальноклеточный и плоскоклеточный рак, обычно возникают из-за воздействия солнца. Однако существует высокий процент излечения от этих видов рака: большинство людей переносят незначительную операцию и не нуждаются в дальнейшем лечении.

«Вы используете слишком много солнцезащитного крема»

Для тела взрослого человека понадобится много солнцезащитного крема, то есть одного тюбика солнцезащитного крема хватит примерно на три применения.

«Можно пользоваться соляриями»

На самом деле около 100 смертей в год связаны с 28% взрослых жителей Великобритании, которые пользуются соляриями, а среди лиц в возрасте от 18 до 25 лет этот показатель возрастает до 43%.

«Увлажняющие средства с SPF-факторами обеспечивают достаточную защиту»

Вам необходимо использовать специальный солнцезащитный крем.

«Вы можете доверять солнцезащитным кремам, потому что так утверждает SPF»

Защита низкого SPF переоценена. Никогда не используйте SPF ниже 30.

«Водостойкий солнцезащитный крем устойчив к воде»

Это не так. Крем нужно наносить повторно.

«Вы можете снизить риск развития меланомы после солнечного ожога»

Не можете. Но вы можете извлечь урок из своей ошибки и не повторять ее.

При этом базирующееся в Хельсинки Европейское химическое агентство (ECHA) проверило почти 4,5 тыс. косметических продуктов в 13 европейских странах и обнаружило, что 6% продукции — или 285 продуктов — содержат вещества, запрещенные из-за их пагубного влияния на здоровье.