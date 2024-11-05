Базирующееся в Хельсинки Европейское химическое агентство (ECHA) проверило почти 4,5 тыс. косметических продуктов в 13 европейских странах и обнаружило, что 6% продукции — или 285 продуктов — содержат вещества, запрещенные из-за их пагубного влияния на здоровье.

Проект ECHA по обеспечению соблюдения законодательства, показал, что 6% косметических продуктов содержатся запрещенные вещества. Продукция проверялась путем изучения списка ингредиентов, на наличие перфтороктановой кислоты (PFOA), длинноцепочечных перфторкарбоновых кислот (PFCAs) и родственных веществ, а также циклических силоксанов D4 и D5.

В ход проверки были обнаружены перфторнонил диметикон, перфтороктилэтил триэтоксисилан, перфторнонилэтилкарбоксидецил ПЭГ-10 диметикон, циклопентасилоксан (D5), циклометикон (смесь D4, D5 и D6) и циклотетрасилоксан (D4). Использование этих веществ запрещено в соответствии со Стокгольмской конвенцией.

Перфторнонил диметикон был обнаружен в основном в подводке для глаз и карандашах для губ, а D4 и D5 — в кондиционерах и масках для волос. Эти вещества токсичны для репродуктивной функции, могут накапливаться в организме и вызывать рак.

Правоохранительные органы приняли меры по изъятию с рынка продукции, которая не соответствует требованиям. Химические вещества были обнаружены в продукции различных продавцов и во всех ценовых диапазонах. Агентство отметило, что данная мера контроля может быть использована и потребителями.

Инспекции в рамках данного пилотного проекта проводились с ноября 2023 года по апрель 2024 года в 13 странах ЕС. В их числе Австрия, Германия, Дания, Финляндия, Исландия, Италия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Норвегия, Румыния и Швеция.

Ранее сообщалось, что PepsiCo добилась отклонения иска, обвинявшего компанию в загрязнении окружающей среды пластиковой упаковкой. Судья раскритиковал решение генерального прокурора штата Летиции Джеймс, и заявил, что люди сами должны не мусорить.