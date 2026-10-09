Spotify запустила сайт для корпоративных клиентов и разработчиков, через который предлагает технологии, созданные для работы собственного стримингового сервиса. Компания рассчитывает превратить внутренние инструменты в отдельное направление бизнеса.

Thibault Penin, Unsplash

В четверг, 8 октября, Spotify представила сайт, где собрала свои технологические решения для сторонних компаний. В их числе — как инструменты с открытым исходным кодом, так и платные продукты для разработки и тестирования программного обеспечения.

Выход на корпоративный рынок не стал для Spotify первым шагом в этом направлении. В 2020 году компания открыла исходный код Backstage — платформы для создания внутренних порталов разработчиков. В 2023 году она начала продавать Confidence — инструмент для экспериментов с программным обеспечением, а в 2024-м — Portal, платформу для разработки корпоративного ПО. В начале 2026 года Spotify также запустила продажи Xirp — инструмента для управления ИИ-агентами, которые пишут код.

Теперь компания объединяет эти инициативы под одним брендом. Как отмечает Spotify, представленные решения создавались для поддержки ее собственного сервиса, которым пользуются 777 млн человек в месяц.

Продажа внутренних технологий другим компаниям — сравнительно необычная бизнес-модель для стримингового сервиса. При этом за Spotify стоит масштабная инженерная инфраструктура: сотни команд разрабатывают и выпускают программные продукты. Компания считает, что этот опыт может быть полезен и другим организациям.

«Spotify, который вы знаете и любите, — это больше, чем просто отличный стриминговый сервис», — написал старший вице-президент компании по технологиям и платформе Тайсон Сингер в блоге инженерного подразделения. По его словам, за пользовательским приложением стоят сотни многопрофильных команд, которые ежедневно выпускают новые продукты и код.

Отдельное внимание Spotify уделяет развитию искусственного интеллекта. По мнению Сингера, ИИ ускоряет разработку программного обеспечения, но одновременно увеличивает ее сложность, стоимость и масштаб. Поэтому компания ожидает, что разработчикам по-прежнему понадобятся надежные базовые инструменты и сервисы, в том числе рассчитанные на взаимодействие с ИИ-агентами.

Пока неизвестно, сколько Spotify зарабатывает на продаже корпоративного программного обеспечения: компания не раскрывает эту информацию в финансовой отчетности. Запуск отдельного технологического сайта может свидетельствовать о намерении сделать это направление более заметной частью бизнеса.

Цены на продукты на сайте не указаны. Потенциальным клиентам предлагают оставить заявку, чтобы обсудить свои задачи с отделом продаж.

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