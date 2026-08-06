Стартап Malachyte, который переносит подходы рекомендательной системы Spotify в электронную коммерцию, привлек $10 млн в посевном раунде. Его платформа анализирует поведение посетителя интернет-магазина в реальном времени и сразу меняет порядок товаров и рекомендации. Средства пойдут на расширение продаж и найм руководителей продуктового и коммерческого направлений.

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Раунд совместно возглавили Bessemer Venture Partners и Gradient Ventures, к ним присоединился фонд Harpoon Ventures. Оценку Malachyte по итогам сделки компания не раскрыла.

Malachyte основали Сидд Мотвани, Иэн Андерсон и Шивадитья Синха. Мотвани и Андерсон раньше работали в Spotify над системами анализа пользователей и рекомендаций, а Синха пришел из венчурного бизнеса и консалтинга. По данным стартапа, созданная в Spotify инфраструктура поведенческого анализа, над которой работали Мотвани и Андерсон, обеспечивает более 90% рекомендаций сервиса для аудитории свыше 800 млн пользователей. Такой подход должен учитывать не только прошлые действия человека, но и его вероятные намерения и следующие шаги.

Эту модель команда решила адаптировать для электронной коммерции. По версии Malachyte, большинство интернет-магазинов по-прежнему персонализирует витрину с помощью истории покупок, демографических признаков и данных авторизованных клиентов. Поэтому новым посетителям показывают почти одинаковый набор товаров, а постоянным покупателям рекомендуют прежде всего то, что связано с их прежними заказами, хотя цель текущего визита может быть совсем другой.

В основе платформы Malachyte лежит модель из двух частей. Одна оценивает общие предпочтения покупателя, а другая пытается понять, что ему нужно прямо сейчас. Для этого система во время текущего визита анализирует поисковые запросы, клики, прокрутку страниц, наведение курсора и добавление товаров в корзину. С каждым новым действием она уточняет предполагаемые интересы пользователя и меняет порядок товаров и рекомендации в реальном времени.

По словам генерального директора Malachyte Сидда Мотвани, система начинает определять интересы посетителя еще до первого клика, используя контекст, доступный при загрузке страницы. Затем ей хватает нескольких действий. Если человек ищет прочные рабочие ботинки и открывает модели со стальным носком, выше в выдаче поднимаются рабочие брюки и перчатки, а классическая обувь опускается. По утверждению компании, для этого не нужны аккаунт, cookie-файлы или история предыдущих заказов.

В Malachyte считают, что ретейлеры уже собирают достаточно поведенческих данных, но редко успевают использовать их во время самого визита. Обычно сигналы обрабатывают позже, например объединяют покупателей в сегменты за ночь. Платформа анализирует их непрерывно, а также учитывает устройство, время посещения и канал перехода, чтобы различать, например, ночной визит со смартфона по ссылке из письма и утренний заход с ноутбука.

Платформу разрабатывают и тестируют с 2024 года. До того как сосредоточиться на электронной коммерции, команда поработала более чем с 20 корпоративными заказчиками из сфер туризма, продуктового ретейла и торговли. Осенью 2025 года решение впервые запустили на площадке Fun.com, а с июня 2026-го оно доступно продавцам Shopify через встроенную интеграцию. Крупные ретейлеры могут подключиться через API. По собственным данным Malachyte, после внедрения технологии на принадлежащем Fun.com сайте HalloweenCostumes.com выручка с каждого посетителя выросла на 31%.

В дальнейшем Malachyte хочет объединить вокруг одной поведенческой модели инструменты мерчандайзинга и маркетинга. Тогда сигналы, полученные во время поиска или просмотра товара, смогут влиять не только на витрину, но и на последующие предложения в электронной почте и SMS. Так компания рассчитывает персонализировать продажи с учетом текущего запроса покупателя, а не только архива его заказов.

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