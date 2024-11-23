Spotify расширяет возможности аудиокниг для премиум-пользователей, добавив три новые функции: видеоклипы, страницы авторов и возможность добавления визуальных эффектов, которые появляются во время прослушивания. Эти нововведения направлены на улучшение предложения аудиокниг Spotify и на создание более тесной связи между слушателями и их любимыми авторами и историями.

Одним из главных нововведений стала уникальная возможность для авторов или издателей публиковать короткие видеоролики к своим аудиокнигам. Клипы могут длиться до 30 секунд и содержать любой контент — от фрагмента интервью до закулисных съемок процесса записи аудио или даже сообщения от автора.

Внедрение видео для аудиокниг соответствует постоянным инвестициям Spotify в этот формат, поскольку его популярность на платформе растет, особенно после запуска музыкальных клипов и видеоподкастов. Недавно генеральный директор компании Дэниел Эк заявил о грядущем расширении формата видеопредложений.

Spotify также экспериментирует с визуальными эффектами для аудиокниг. Эта функция получила название Follow Along. Ее задача — обеспечить глубокое погружение, создавая ощущение перелистывания страниц с иллюстрациями, фотографиями и графикой. Эти изображения будут появляться на экране там, где обычно располагается обложка книги. Их можно найти в разделе «дополнительные материалы», а для перехода к конкретным главам предусмотрены временные метки.

Кроме того, платформа начинает тестирование дополнения «Страницы автора», которое создано на основе профилей писателй, ранее размещенных на Spotify. Они будут содержать биографию авторов, их произведения и другую необходимую информацию.

В настоящее время эти новшества доступны для премиум-слушателей на всех рынках, где представлены аудиокниги Spotify, но только на мобильных устройствах.

Напомним, что недавно аналитики компании Appfigures рассказали о предпочтениях поколения Z, которое составляет около 40% всех пользователей в мире. На основе исследования был составлен рейтинг 50 самых скачиваемых приложений. Платформа Spotify стала самым популярным музыкальным стримингом. Приложение привлекло 10,4 млн новых пользователей с начала года.