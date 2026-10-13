Sprite запустил глобальную баскетбольную кампанию с участием звезд НБА Николы Йокича и Энтони Эдвардса, а Nestlé заключила многолетнее соглашение с лигой сразу на 21 рынке. Оба бренда рассчитывают укрепить связь с молодыми потребителями через спорт, развлечения и интерактивные проекты.

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Sprite представил новую глобальную платформу Never Stop Refreshing the Game («Никогда не переставайте обновлять игру»), которая призвана укрепить позиции бренда в баскетбольной культуре. Лицами кампании стали трехкратный самый ценный игрок НБА Никола Йокич и баскетболист Энтони Эдвардс.

Кампания рассчитана на период до 2027 года и охватит Северную и Латинскую Америку, Европу, Африку, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и другие рынки. Помимо рекламных роликов, Sprite планирует взаимодействовать с болельщиками через цифровые игры, мероприятия и инициативы на местном уровне.

В частности, бренд выпустит ограниченную серию банок с изображениями баскетболистов и QR-кодами. С их помощью покупатели смогут получить доступ к интерактивным играм и принять участие в акциях с призами — от билетов на места у площадки до баскетбольных мячей и сувениров. Компания также намерена обновлять районные баскетбольные площадки с помощью художественных росписей и интегрировать кампанию в видеоигру NBA 2K.

Новая платформа продолжает сотрудничество Sprite с НБА, начавшееся в 1986 году. В начале 2026 года бренд вновь стал официальным глобальным партнером лиги в категории безалкогольных напитков.

«Никогда не переставайте обновлять игру» — это попытка предложить болельщикам новые способы взаимодействия с баскетболом и культурой вокруг него, заявила вице-президент Sprite по глобальному бренду Оана Влад. По ее словам, компания намерена поддерживать спортсменов, творческих людей и сообщества, которые влияют на развитие этой культуры.

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Nestlé заключила соглашение с НБА на 21 рынке

Параллельно Nestlé объявила о многолетнем партнерстве с НБА, которое станет крупнейшим международным сотрудничеством компании на сегодняшний день. Соглашение объединит три бренда какао- и солодовых напитков — MILO, NESQUIK и NESCAU — и охватит 21 рынок на четырех континентах.

Партнерство предусматривает рекламные акции в магазинах, специальные упаковки с символикой НБА, мероприятия для болельщиков и возможность выиграть билеты на матчи и спортивные сувениры. Компании также планируют поддерживать молодежные баскетбольные программы, в том числе Jr. NBA/Jr. WNBA и NBA Basketball School.

В Австралии и Новой Зеландии бренд MILO начнет участвовать в программе с 1 января 2027 года. По данным Nestlé, в Австралии баскетболом занимаются около 1,3 млн человек, что делает его вторым по популярности командным видом спорта в стране. В целом компания рассчитывает побудить к физической активности не менее 2,5 млн молодых людей благодаря партнерству с лигой.

В Nestlé объясняют сделку стремлением повысить узнаваемость брендов среди молодого поколения и укрепить их культурную значимость. По словам руководителя подразделения компании по производству какао- и солодовых напитков Али Аббаса, сотрудничество должно способствовать как росту аудитории, так и коммерческому развитию.

Для НБА партнерство открывает дополнительные возможности взаимодействия с международной аудиторией. По данным лиги, ее аккаунты в социальных сетях по всему миру насчитывают более 2,5 млрд подписчиков и отметок «Нравится», причем свыше трех четвертей аудитории находится за пределами США.

Сделка продолжает стратегию Nestlé по развитию крупных международных спортивных партнерств. В 2024 году компания объявила о сотрудничестве с Формулой-1 для продвижения KitKat.

Обе инициативы показывают, как бренды стремятся выходить за рамки традиционного спортивного спонсорства. Вместо одного лишь присутствия на матчах они делают ставку на цифровые развлечения, специальные продукты, молодежные программы и локальные мероприятия, чтобы встроиться в повседневную жизнь болельщиков.

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