Oreo и KFC представили совместный продукт к 30-летию присутствия печенья на рынке Китая: сладкую начинку заменили на вкус фирменной курицы KFC. Партнерство также включает бургер с Oreo от сети быстрого питания и офлайн-активации в четырех городах страны.

Unsplash

Mondelez, которая выпускает Oreo, работает в Китае 30 лет. К юбилею бренд заменил традиционную сливочную начинку печенья на несладкую версию со вкусом курицы KFC по оригинальному рецепту. На поверхность бисквита нанесены рисунки в виде кусочков жареной курицы, а упаковка выполнена в красно-белых цветах KFC. Выпуск лимитированный.

KFC ответила на инициативу зеркальным продуктом — бургером с фирменной курицей, картофельным пюре и кусочками Oreo внутри булочек с черным какао. Сет с новым бургером стоит около $4,2 и включает два бургера, одну порцию оригинальной курицы и упаковку совместного печенья.

Запуск сопровождается офлайн-активностью: четыре ресторана KFC в Пекине, Шанхае, Ханчжоу и Чанше на время превратились в интерактивные точки с гигантскими муляжами Oreo, которые можно было крутить, — точки предлагали фотозону вокруг фирменного ритуала бренда «покрути, лизни, обмакни».

Oreo и раньше экспериментировала со вкусом на китайском рынке. Локализация бренда в стране началась со снижения сладости, изменения размера и введения упаковок меньшего объема. Тестирование необычных вкусов бренд начал примерно в 2006 году, а в 2018 году в продажу поступили версии со вкусом васаби и острых куриных крылышек. В 2024 году вышла коллаборация со вкусом Coca-Cola.

Читайте также Colgate выпустил «волшебную» зубную пасту и отправил покупателей в Хогвартс

Аналитики Dao Insights называют главным драйвером подобных партнерств провокационный эффект в социальных сетях, который обеспечивает бренду органический охват.

Дополнительный фактор — узнаваемость обеих марок среди китайских потребителей: и Oreo, и KFC давно присутствуют на рынке страны, что снижает барьер для восприятия непривычного сочетания вкусов, даже если коммерческий эффект самой коллаборации пока неочевиден.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.