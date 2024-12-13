Эксперты «Авито Путешествия» и «Авито Услуги» выяснили стоимость празднования новогодних корпоративов в различных локациях и с учетом заказа услуг по организации мероприятий. В случае аренды дома в расчет брались объекты площадью более 150 кв. м.

Исследование показало, что в среднем по России стоимость новогоднего корпоратива в загородном доме с организацией под ключ, музыкантами, Дедом Морозом и Снегурочкой обойдется в 39,8 тыс. руб., а при аренде отдельного помещения — в 34,5 тыс. руб.

Средняя стоимость аренды загородного дома для проведения корпоратива в декабре составляет 15,8 тыс. руб. в сутки. Самые высокие цены зафиксированы в Московской и Ленинградской областях — 22,5 тыс. руб. и 19 тыс. руб. в сутки соответственно.

Минимальные цены на аренду загородной недвижимости, подходящей для празднования Нового года, отмечены в Мордовии (6,1 тыс. руб.), Алтайском крае (4,9 тыс. руб.) и Пензенской области (3,3 тыс. руб.).

Стоимость лофта, банкетного зала или другой аналогичной локации, составит в среднем 1,5 тыс руб. в час. Следовательно, аренда помещения для мероприятия на восемь часов обойдется в 12 тыс. руб., подсчитали эксперты.

Выяснилось, что за последний год спрос на такие площадки вырос на 48%. Также россияне все чаще выбирают организацию корпоратив под ключ. Популярность этой услуги выросла на 17% по сравнению с прошлым годом.

Спрос на услуги Деда Мороза и Снегурочки за год увеличился на 31%, а за последний месяц накануне корпоративов — на 55%. Россияне стали чаще приглашать музыкальные группы. Их востребованность выросла на 23% за год.

В 2024 году спрос на специалистов по оформлению залов увеличился на 48%. А также на 18% выросло количество запросов на услуги ведущих новогодних корпоративов.

Ранее выяснилось, что более четверти россиян не хотят идти на корпоратив в преддверии Нового года. Среди причин — нежелание отмечать праздник в компании руководства и коллег. Большинство сотрудников предпочли бы вместо этого получить премию.