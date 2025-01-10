Финансовый маркетплейс «Выберу.ру» проанализировал, как менялся интерес россиян к кредитам на автомобили в течение прошлого года. По данным аналитиков, за прошедшие 11 месяцев спрос на них оказался выше на 26%, чем за аналогичный период 2023 года. Подробности исследования в распоряжении редакции «Инк.».

Аналитики отмечают, что в 2023 году максимальный интерес покупателей к автокредитам был зафиксирован в первом квартале, а самая низкая активность наблюдалась в четвертом квартале. В 2024 году, напротив, самый низкий спрос был в начале года, а самый высокий — в конце.

Также за год изменился портрет заемщика. В прошлом году среди всех пользователей, оставивших заявки на оформление автокредита, 68% составляли мужчины и 32% — женщины. В 2024 году доля мужчин сократилась до 64%, в то время как доля женщин выросла до 36%.

За год значительно увеличилось присутствие молодой аудитории. Количество заемщиков в возрасте от 18 до 25 лет увеличилось с 9% до 15%, а покупателей от 25 до 35 лет стало больше на 6%. Их доля в общем объеме заявок составила 22%.

При этом в 2024 году доля людей в возрасте 35–45 лет уменьшилась до 45%, а группа 45–55 лет сократилась до 18%. Годом ранее их количество составляло 54% и 21% соответственно.

По мнению исполнительного директора финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослава Баджурака, увеличение спроса на автокредиты за последний год показывает, что население воспринимает этот продукт как доступный способ приобретения нового или подержанного авто в условиях роста цен и утильсбора.

В то же время, по данным агентства «Автостат», в 2024 году российский авторынок показал лучший результат за последние пять лет. Было продано 1,57 млн новых легковых машин, что на 48,4% больше, чем в 2023 году.

Две трети всех проданных в прошлом году новых машин пришлось на пять марок. Таким образом, лидерами рынка стали:

LADA (Россия) — 436,2 тыс. шт.;

Haval (Китай) — 190,6 тыс. шт.;

Chery (Китай) — 157 тыс. шт.;

Geely (Китай) — 149,1 тыс. шт.;

Changan (Китай) — 106,1 тыс. шт.

Самой продаваемой моделью третий год подряд является LADA Granta. За прошлый год было продано 201,5 тыс. этих автомобилей. Следующей по популярности у россиян является LADA Vesta с результатом в 123,2 тыс. машин. Лучшей иномаркой стал кроссовер Haval Jolion (83,8 тыс. шт.).

Напомним, что «Яндекс Маркет» начал продавать автомобили. Теперь покупатели смогут искать и сравнивать машины на единой площадке, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант. Сервис уже доступен для жителей Москвы, а в 2025 году он появится и в других городах. В настоящее время для покупки доступны несколько китайских марок.