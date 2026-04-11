В России резко вырос интерес к цифровому азиатскому контенту. Выручка от продаж манги и азиатских комиксов на платформе «Литрес увеличилась на 55% с начала 2025 года (абсолюные цифры не приводятся). Параллельно в магазине приложений RuStore количество скачиваний тематических сервисов и игр в стиле аниме выросло в 4,5 раза. Подробности — в распоряжении «Инка».

Азиатская литература перестает быть нишевым увлечением — авторы из Японии, Южной Кореи и Китая сейчас формируют главные тренды на российском книжном рынке. По словам шеф-редактора «Литрес Екатерины Писаревой, визуальные истории хорошо отвечают запросу аудитории в сегменте подростковой литературы (young adult). Самыми продаваемыми стали серии «Поднятие уровня в одиночку (Solo Leveling)», «Берсерк» и «Атака на титанов».

Тенденция отчетливо прослеживается и в мобильном сегменте. В RuStore только за последний месяц установки приложений для чтения манги (MangaLib, ReadManga) выросли почти на треть. Одновременно пользователи массово скачивают мобильные игры с азиатской стилистикой, такие как Tokyo Ghoul и Naruto.

Главный редактор RuStore Варвара Юмина отмечает, что локальный интерес перерос в устойчивый и прибыльный рыночный сегмент. Азиатские издатели и разработчики расширяют присутствие в России и ориентируются на платежеспособную и лояльную аудиторию, готовую платить за визуальный контент.

