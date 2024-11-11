Уровень зарплаты работников в сфере жилищно-коммунального хозяйства за год вырос на 13% — до 58,5 тыс. руб., сообщает «Интерфакс», ссылаясь на недавнее исследование компании «Авито Работа». Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин отмечал, что российскому строительному бизнесу не хватает 200 тыс. сотрудников.

Заметнее остальных выросла предлагаемая зарплата штукатура. Ее рост составил 45%. Сегодня работодатели предлагают таким специалистам заработную плату до 152,7 тыс. руб. при трудоустройстве на полный рабочий день.

Также большой рост отмечается в оплате труда дезинфекторов. Он составил 44% по сравнению с прошлом годом — до 98 тыс. руб. в месяц. На 29% больше, чем год назад, предлагают стекольщикам — до 79,6 тыс. руб.

Те же специальности являются и самыми востребованными. Количество вакансий на позицию дезинфектора вырос в 3,1 раза по сравнению с 2023 годом, на стекольщиков — в 2,7 раза. Штукатуры требуются в два раза чаще, чем год назад.

В прошлом месяце правительство России утвердило концепцию подготовки кадров для строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2035 года. План мероприятий по ее реализации будет в ближайшие три месяца разработан Минстроем.

Согласно документу, численность специалистов, занятых в строительстве и ЖКХ, по итогам 2024 года должна составить 6,5 млн, в 2030 году — 6,8 млн, а в 2035 году — 7,3 млн человек. Количество работников должно расти, в том числе, за счет молодых квалифицированных специалистов, выпускаемых отраслевыми вузами и колледжами.

Как сообщалось ранее, лидером по росту цен среди наиболее востребованных строительных материалов в сегменте индивидуального домостроения стал газобетон. Средняя стоимость строительства 1 кв. м по этой технологии за последние годы выросла почти в 2,5 раза, следует из данных девелоперской компании BN Group