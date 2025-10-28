Российский рынок услуг по уходу за детьми в 2025 году столкнулся с ситуацией, когда спрос на квалифицированных нянь значительно опережает предложение. Об этом пишет «Коммерсантъ-Review».

Как свидетельствует аналитика сервисов «Авито Услуги» и «Помогатель.ру», в сентябре 2025 года потребность в нянях для грудничков выросла на 35%, а в нянях-гувернантках — на рекордные 66% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Предложение же на эти услуги увеличилось лишь на 28% и 23% соответственно, что создает значительный дефицит кадров.

«Все большему числу семей требуется профессиональная помощь в уходе за детьми — как в повседневной жизни, так и в особых ситуациях», — констатируют в пресс-службе «Авито Услуг».

Эта тенденция отражает изменение подходов к родительству: современные семьи все чаще рассматривают профессиональный уход за детьми как осознанную инвестицию в стабильность семьи и карьерный рост обоих родителей.

Финансовая сторона вопроса демонстрирует соответствующую динамику. По данным «Авито Работы», средняя предлагаемая зарплата няни по России за январь-сентябрь 2025 года выросла на 30%, достигнув 57,5 тыс. руб. в месяц. В столичном регионе показатели существенно выше: в Москве средняя предлагаемая зарплата составляет около 85 тыс. рублей, в Московской области — 80 тыс. рублей.

Особенно ценятся квалифицированные специалисты: по словам Натальи Линьковой, основателя сервиса «Бабушка на час», «сертифицированные няни с подтвержденной квалификацией могут претендовать на оплату на 40–60% выше» средних показателей.

Однако рынок переживает структурный кризис. Как отмечают эксперты, существует острый дефицит нянь «с подтвержденными параметрами психического здоровья, квалификации и безопасности». При этом, по данным hh.ru, на одну вакансию приходится 8,4 резюме, что свидетельствует не об отсутствии кандидатов, а об их несоответствии возросшим требованиям родителей.

«Родители стали намного требовательнее и осознаннее, чем родители, нанимавшие нянь еще пять-семь лет назад», — подчеркивает Наталья Линькова.

Современные родители ищут не просто помощника по уходу, а партнера в воспитании, что подтверждает Роман Губанов из «Авито Работы». По его словам, ключевыми требованиями являются педагогическое, медицинское образование, а также дополнительное образование.

«Обязательными ожиданиями являются знание методик развития, умение организовать досуг и подготовить ребенка к школе», — отмечает он.

Реакцией на возросшие требования стало движение рынка в сторону профессионализации. В рамках государственного проекта «Социальная няня» было подготовлено свыше 1,2 тыс. специалистов, из которых более 300 человек прошли процедуру добровольной сертификации.

Как отмечает Наталья Линькова, учебные программы для нянь были расширены и теперь включают такие актуальные модули, как цифровая гигиена и противодействие буллингу, что является прямым откликом на запросы современных родителей.