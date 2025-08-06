Образовательная платформа GetCourse констатирует необычайный прирост спроса на обучение обращения с искусственным интеллектом — если в конце 2023 года портал предлагал всего девять таких курсов, то к лету 2025 под влиянием интереса аудитории их стало уже 36. Особенно бурный рост — в этом году: только за первое полугодие появилось 17 новых программ.

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Быстро растут и доходы: за январь–июнь 2025 года образовательные проекты по ИИ принесли 572 млн руб. Это заметно больше, чем в аналогичный период 2024 года (464 млн руб.) и почти вдвое больше, чем два года назад (290 млн руб.). Если тренд сохранится, годовой оборот превысит 1,1 млрд руб.

Но развивается не только рынок, но и подход к обучению. Средняя стоимость курса снизилась на 5 тыс. руб. — до 20,6 тыс. Это значит, что учиться обращению с ИИ становится доступнее.

Изменяется и содержание: к традиционным курсам по нейросетям и автоматизации добавляются новые специализации. Особенно быстро растет направление цифрового маркетинга — за год число курсов по теме увеличилось в четыре раза.

Интерес к обучению продолжает расти: за два года число слушателей ИИ-программ увеличилось с 11 до 28 тыс. человек. Эксперты считают, что это лишь начало — рынок ждет еще одна волна роста.