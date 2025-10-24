Объем сделок аренды и покупки офисной недвижимости в Москве по итогам 2026 года может достичь 1,6 млн кв. м, что на 10% больше показателя текущего года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз консалтинговой компании Nikoliers. Это станет разворотом негативной динамики 2025 года, когда спрос на бизнес-центры упал на 37% год к году до 1,45 млн кв. м.

Freepik

Ключевым фактором оживления станет ожидаемое смягчение денежно-кредитной политики, которое даст позитивный сигнал компаниям, откладывавшим приобретение офисных площадей, отмечает партнер консалтинговой компании Bright Rich | CORFAC International Сигуш Бабоян. Партнер консалтинговой компании NF Group Мария Зимина указывает, что на потребителей сейчас давят дефицит свободных площадей в основных деловых кластерах столицы и динамичный рост цен.

По данным руководителя департамента по работе с офисными помещениями консалтинговой компании IBC Real Estate Екатерины Беловой, вакансия в офисах Москвы по итогам третьего квартала 2025 года снизилась на 1,4 п.п. год к году до 4,8%. Средняя ставка аренды за этот период увеличилась на 38% год к году до 34,5 тыс. руб. за 1 кв. м в год, подсчитала руководитель департамента офисной недвижимости консалтинговой компании CORE.XP Ирина Хорошилова.

Замруководителя департамента офисной недвижимости Nikoliers Валентин Кусов прогнозирует, что проблема критически низкой вакантности не решится на горизонте ближайших пяти лет — показатель будет держаться на уровне 5,3%. Это вынудит многие компании рассматривать альтернативные варианты размещения: приобретать здания целиком или арендовать площади на периферии, что положительно скажется на динамике будущего года.

Читайте также Как построить офис мечты и что в нем должно быть

Руководитель аналитического центра девелоперской компании Stone Марина Грицкова отмечает эффект высокой базы 2024 года, когда были заключены крупные сделки по покупке бизнес-центров целиком. Среди них — приобретение ЦБ офиса Slava недалеко от станции «Белорусская» и покупка РЖД почти всего небоскреба Moscow Towers в «Москва-Сити».

На динамику повлияет значительный объем нового строительства: по итогам 2026 года в Москве может появиться 1,6 млн кв. м офисных площадей, что на 14% больше год к году, прогнозирует Ирина Хорошилова. Валентин Кусов ожидает, что средняя арендная ставка в целом по Москве к концу 2026 года вырастет на 6% год к году до 34 тыс. руб. за 1 кв. м в год. Дополнительное давление на ставки окажут частные инвесторы, выводящие на рынок блоки по завышенным ставкам.

Марина Грицкова подсчитала, что с начала 2025 года объем сделок купли-продажи офисов класса, А в стадии строительства увеличился на 48% год к году до 161 тыс. кв. м.