Объем сделок аренды и покупки офисной недвижимости в Москве по итогам 2026 года может достичь 1,6 млн кв. м, что на 10% больше показателя текущего года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз консалтинговой компании Nikoliers. Это станет разворотом негативной динамики 2025 года, когда спрос на бизнес-центры упал на 37% год к году до 1,45 млн кв. м.
Ключевым фактором оживления станет ожидаемое смягчение денежно-кредитной политики, которое даст позитивный сигнал компаниям, откладывавшим приобретение офисных площадей, отмечает партнер консалтинговой компании Bright Rich | CORFAC International Сигуш Бабоян. Партнер консалтинговой компании NF Group Мария Зимина указывает, что на потребителей сейчас давят дефицит свободных площадей в основных деловых кластерах столицы и динамичный рост цен.
По данным руководителя департамента по работе с офисными помещениями консалтинговой компании IBC Real Estate Екатерины Беловой, вакансия в офисах Москвы по итогам третьего квартала 2025 года снизилась на 1,4 п.п. год к году до 4,8%. Средняя ставка аренды за этот период увеличилась на 38% год к году до 34,5 тыс. руб. за 1 кв. м в год, подсчитала руководитель департамента офисной недвижимости консалтинговой компании CORE.XP Ирина Хорошилова.
Замруководителя департамента офисной недвижимости Nikoliers Валентин Кусов прогнозирует, что проблема критически низкой вакантности не решится на горизонте ближайших пяти лет — показатель будет держаться на уровне 5,3%. Это вынудит многие компании рассматривать альтернативные варианты размещения: приобретать здания целиком или арендовать площади на периферии, что положительно скажется на динамике будущего года.
Руководитель аналитического центра девелоперской компании Stone Марина Грицкова отмечает эффект высокой базы 2024 года, когда были заключены крупные сделки по покупке бизнес-центров целиком. Среди них — приобретение ЦБ офиса Slava недалеко от станции «Белорусская» и покупка РЖД почти всего небоскреба Moscow Towers в «Москва-Сити».
На динамику повлияет значительный объем нового строительства: по итогам 2026 года в Москве может появиться 1,6 млн кв. м офисных площадей, что на 14% больше год к году, прогнозирует Ирина Хорошилова. Валентин Кусов ожидает, что средняя арендная ставка в целом по Москве к концу 2026 года вырастет на 6% год к году до 34 тыс. руб. за 1 кв. м в год. Дополнительное давление на ставки окажут частные инвесторы, выводящие на рынок блоки по завышенным ставкам.
Марина Грицкова подсчитала, что с начала 2025 года объем сделок купли-продажи офисов класса, А в стадии строительства увеличился на 48% год к году до 161 тыс. кв. м.