В России наблюдается стремительный рост рынка труда для новой категории специалистов — промпт-инженеров, или экспертов по формулировке задач для нейросетей. За первые десять месяцев 2025 года количество вакансий, требующих этих навыков, увеличилось более чем наполовину (на 52%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 1.3 тысячи объявлений, пишет «Коммерсант».

Freepik

Еще более показателен рост числа резюме — в 3,1 раза, что сигнализирует о всплеске интереса со стороны соискателей. Медианная зарплата таких специалистов составляет около 139 тыс. руб.

Доходы сильно варьируются в зависимости от уровня экспертизы и региона: стартовые позиции предлагают от 60 тыс. руб., тогда как зарплата опытных профессионалов в Москве может достигать 171 тыс. руб., а топовых экспертов — превышать 320 тыс. рублей. Географически спрос сконцентрирован в Центральном федеральном округе (74% вакансий).

Основной драйвер роста — желание бизнеса использовать искусственный интеллект для повышения операционной эффективности: сокращения издержек, ускорения бизнес-процессов и улучшения качества обслуживания клиентов. Навыки работы с промптами чаще всего ищут среди дизайнеров, маркетологов, продакт-менеджеров и специалистов по работе с клиентами.

Однако на рынке существует диссонанс в оценке ценности этих навыков. С одной стороны, эксперты видят в промпт-инженерии ключ к серьезной экономии — грамотный специалист может снизить время на рутинную интеллектуальную работу на 10%, что для компании из 15 человек может означать экономию до 3 млн руб. в год на фонде оплаты труда.

С другой стороны, часть работодателей, как отмечает SuperJob, считает, что ИИ сам по себе облегчает труд, и не всегда готова доплачивать за узкие навыки формулировки запросов, рассматривая их как новую базовую компетенцию.

На волне спроса активно развивается рынок образовательных курсов по работе с ИИ, стоимость которых варьируется от 15−30 тыс. руб. за базовый уровень до 100 тыс. за продвинутые программы.

Что касается будущего профессии, мнения участников рынка расходятся. Одни полагают, что это временный тренд, и бизнес вскоре поймет, что эффективнее обучить уже работающих профильных сотрудников, чем нанимать узких промпт-специалистов без глубоких отраслевых знаний.

Другие же считают, что по мере усложнения ИИ-моделей роль специалиста, способного точно «коммуницировать» с нейросетью, будет только возрастать, трансформируясь в устойчивую и высокооплачиваемую экспертизу.