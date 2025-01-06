Аналитики отмечают рост спроса на горнолыжные курорты России на 40%. При этом стоимость размещения там подорожала на 30%. В среднем люди тратят на аренду жилья на новогодние каникулы 55 250 руб. Об этом сообщили аналитики российского сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру».

Выяснилось, что спрос на российские горнолыжные курорты этой зимой превысил прошлогодний примерно на 40%. Также отмечается, что туристы стали ездить в горы на более длительный срок. Так, в прошлом году средняя продолжительность бронирований жилья составляла четверо суток, а в этом сезоне — пять.

За год цены на горнолыжных курортах России выросли в среднем на 30%, до 11 050 руб. за сутки. Сильнее всего увеличилась стоимость проживания в Зеленой Поляне (Башкортостан) — на 56%, до 6 890 руб.

Значительное подорожание отмечено и в Губахе (Пермский край). Цены там выросли на 50% до 5 130 руб. в сутки.

В Шерегеше (Кемеровская область) стоимость проживания увеличилась на 34% и составила 12 160 руб. В Эсто-Садоке (Красная Поляна) — на 32% (до 12 610 руб.), в Белокурихе (Алтайский край) — на 25% (до 4 600 руб.), а в Архызе (Карачаево-Черкесия) — на 23% (до 13 090 руб.).

Также аренда жилья подорожала на 12% на курортах Домбая (Карачаево-Черкесия) и в Кировске (Мурманская область), до 10 360 и 5 620 руб. соответственно. В Терсколе (Кабардино-Балкария) стоимость проживания увеличилась на 10% и достигла 9 970 руб. в сутки.

Наименьший рост цен отмечен на Манжероке (Алтайский край). Там он составил всего 4% и достиг 15 350 руб. При этом курорт активно развивает свою инфраструктуру, благодаря чему вышел в лидеры среди всех горнолыжных направлений по стоимости аренды, обогнав даже Красную Поляну и Шерегеш.

Аналитики считают, что после праздников аренда жилья на горнолыжных курортах подешевеет на 34%, в среднем до 8 270 руб. за сутки. Также эксперты отметили, что во второй половине января активнее всего туристы бронируют жилье в Эсто-Садоке, Архызе и Шерегеше.

В десятку популярных направлений вошли, в том числе, Кировск, Губаха, Домбай, Терскол и Манжерок, а также Белокуриха и Зеленая Поляна.

Ранее исследователи выяснили, что в 2024 году россияне не экономили на отпуске, походах в рестораны и в кино. По этим трем категориям эксперты зафиксировали увеличение среднего чека. Наибольший рост показали отели и дома отдыха.