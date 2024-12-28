Исследователи аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» выяснили, что в 2024 году россияне не экономили на отпуске, походах в рестораны и в кино. Эксперты зафиксировали увеличение среднего чека по этим трем категориям.

Наибольший рост показал средний чек отелей и домов отдыха. Он составил 8,5 тыс. руб., увеличившись на 27% по сравнению с прошлым годом. Число покупок выросло на 41%.

В 2024 году россияне тратили на посещение кинотеатров в среднем 623 руб. В 2023 году эта сумма была на 9% ниже. Количество покупок оказалось больше на 23%.

Также аналитики отметили рост среднего чека на кафе, рестораны и фастфуд. Его сумма составила 965 руб., что на 10% выше, чем в 2023 году. Число покупок увеличилось на 7%.

Эксперты подчеркнули, что рост активности потребления в 2024 году спровоцировал заметный акцент на сфере услуг, в частности на индустрии отдыха и развлечений. По их мнению, расходы россиян возросли благодаря улучшению качества обслуживания и удобству заказа товаров в интернете.

Также на увеличение спроса повлияло расширение ассортимента товаров под различные потребности клиентов. Помимо прочего, на росте потока покупателей сказалось и развитие внутреннего туризма.

Ранее исследователи выяснили, что лишь 8,1% россиян предпочли бы сократить свой доход ради того, чтобы иметь больше свободного времени. При этом объем отработанного времени в расчете на одного сотрудника в 2024 году составил 1308,3 часа, а средняя фактическая продолжительность рабочего дня — 7,15 часа.