Производители и продавцы начали искать новые схемы размещения товарных запасов. Вместо нескольких крупных складов компании рассматривают распределение партий между разными площадками, сообщили в Versta.io. Такая модель снижает зависимость от отдельных объектов, но увеличивает расходы бизнеса на транспортировку, хранение и страхование.

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Одним из главных изменений может стать отказ от части складских мощностей на юге страны. Ранее регион был востребован производителями, селлерами и логистическими операторами, однако теперь его инфраструктура оценивается как более рискованная. Дополнительным ограничением остаются проблемы с топливом.

В качестве альтернативных точек Versta.io рассматривает Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск. Часть запасов может быть размещена за пределами России — прежде всего в Беларуси и Казахстане.



Распределенная модель потребует перестройки всей цепочки поставок. Если раньше крупную партию можно было доставить на один центральный склад, то теперь ее придется разделять и направлять в несколько регионов. Это увеличит число рейсов и общую стоимость перевозок, особенно при доставке в Поволжье, на Урал, в Сибирь и на Дальний Восток.

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В Versta.io ожидают, что средний срок доставки может увеличиться в 2,5 раза. Заказ, который раньше доходил до покупателя за сутки, в новой схеме может идти два-три дня. Рост складских и транспортных расходов создает и дополнительное давление на цены.

Дороже становится и защита запасов от рисков. Стоимость страхования товарно-материальных ценностей выросла с прежних 0,05% стоимости груза до 1–2%. Страховщики одновременно ужесточили требования к складам: значение имеют системы пожаротушения, датчики дыма, охрана и расположение объекта рядом с промышленными предприятиями, нефтедобычей и складами маркетплейсов.

Интерес бизнеса к страхованию растет быстрее, чем готовность менять физическую логистику. По данным страховых компаний, которые приводит Versta.io, число запросов на полисы для складских запасов увеличилось в 10–15 раз. При этом партнерские склады оператора пока не фиксируют массового притока грузов. Исключение составляет Москва, где количество запросов выросло.

Компании также ждут большей ясности с требованиями к критически важным объектам и завершения инвентаризации на пострадавших складах. Пока рынок находится в режиме ожидания: бизнес оценивает риски и стоимость альтернатив, прежде чем переносить значительные объемы товаров. Параллельно ситуация может создать дополнительные возможности для офлайн-магазинов, которые способны выиграть за счет наличия товара непосредственно в регионах.

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