Спрос на франшизы в России увеличился на 9% в третьем квартале 2025 года по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, свидетельствуют данные исследования «Авито Бизнес 360». Наиболее заметный рост интереса зафиксирован в сферах строительства и аренды, тогда как на рынке готового бизнеса сохраняется тенденция к снижению активности из-за высокой ключевой ставки. Подробности — в распоряжении «Инка».

Франшизы

Интерес предпринимателей к строительным франшизам показал большой рост: за квартал он увеличился на 32%, а в годовом выражении — в пять раз. Средний паушальный взнос в этой категории составил 550 тыс. руб. Франшизы в сфере аренды также демонстрируют высокую динамику — спрос вырос на 56% за квартал и втрое за год при среднем паушальном взносе 400 тыс. руб.

В то же время в структуре спроса на первом месте остается торговля с долей 29%, на втором — сфера услуг с 18%. Общепит вернулся в тройку лидеров с показателем 10%, потеснив ИТ-франшизы, которые опустились с 11% до 5%. Строительство и производство заняли четвертое и пятое места с долями по 9%.

По росту объема предложений лидирует туризм — количество франшиз в этой сфере выросло на 17% за квартал при среднем паушальном взносе 500 тыс. руб. Также увеличилось число предложений в аренде (+10%) и строительстве (+5%). В структуре предложения доминирует торговля (30%), за ней следуют услуги (26%) и общепит (19%).

Готовый бизнес

На рынке готового бизнеса сохраняется негативная динамика, связанная с высокой ключевой ставкой. Однако отдельные сегменты показывают рост: спрос на ИТ-проекты увеличился на 67% в годовом сравнении, на бизнес в сфере услуг — на 11%.

Лидером по спросу остается общепит с долей 16%, затем следуют торговля (15%) и пункты выдачи заказов (14%). ИТ-проекты, включая решения в области искусственного интеллекта и онлайн-платформы, заняли четвертое место с долей 11%, предприятия в сфере красоты и здоровья — пятое с 10%.

По предложению лидирует торговля (26%), за ней идут общепит (16%), красота и здоровье (11%), производство (10%) и ПВЗ (9%).