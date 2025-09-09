Количество вакансий для водителей в сфере транспортных услуг в России сократилось на 33% по итогам августа по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, следует из анализа сервиса по поиску работы и персонала Зарплата.ру. Хотя летом и осенью 2024 года профессия водителя была одной из самых востребованных и сложных для найма во многих регионах России. Подробности — в распоряжении «Инка».

ВВ то же время в структуре вакансий наблюдается переориентация спроса на определенные категории работников. Так, доля позиций для автокурьеров выросла с 47% до 62%, в то время как для водителей категорий Е и С она уменьшилась с 28% до 22%, а для общественного транспорта — с 9% до 6%.

Медианная зарплата в отрасли осталась на уровне 90 тыс. руб., но для автокурьеров поднялась со 110 тыс. до 120 тыс. руб. При этом она все еще сильно зависит от объема заказов и сезона.

Снижение также отмечено для водителей категории С — с 95 тыс. до 90 тыс. руб., категории Е — со 150 тыс. до 135 тыс. руб., а также для водителей городских автобусов — с 85 тыс. до 80 тыс. руб. Для вахтовых вакансий категории Е исчезли рекордные предложения до 350 тыс. руб., что ранее фиксировалось.

Эксперты отмечают, что такие сдвиги связаны с охлаждением рынка автоперевозок и корректировкой логистики, хотя спрос на доставку остается стабильным, что подтверждает рост доли вакансий автокурьеров. Снижение предложений по зарплатам указывает на уменьшение дефицита кадров, подтвержденное ростом откликов на 22% год к году.