В 2024 году отмечается снижение спроса россиян на покупку зарубежной недвижимости на 6%. Самым популярным направлением стал Таиланд. По мнению участников рынка, в 2025 году интерес к приобретению жилья в азиатских странах сохранится, в том числе за счет ослабления курса рубля.

По данным аналитиков Tranio, спрос россиян на приобретение зарубежной недвижимости в 2024 году снизился на 6% по сравнению с показателем 2023 года. При этом в долгосрочной перспективе он показал прирост в 16% относительно 2021 года.

Управляющий партнер Intermark Global Ирина Мошева отметила, что недвижимость за границей для инвестиционных целей выбирают около 55% покупателей. Среди популярных для этих целей стран — Таиланд, Бали и ОАЭ.

На иммиграционные покупки приходится примерно 45% спроса. Для этой аудитории наиболее востребованными стали Турция, Франция, Италия, Кипр и Португалия.

По данным Tranio, в 2024 году изменилась конфигурация лидирующих по спросу россиян направлений. Таиланд, ОАЭ и Грузия остаются популярными, но с перераспределением долей рынков.

Таиланд укрепил позиции (14,7%) от общего спроса, обойдя Грузию (13,6%), ранее пользовавшуюся популярностью у релокантов из-за низкого порога входа в $35 тыс. ОАЭ, напротив, продемонстрировали снижение интереса с 9,6% до 7,5%.

Наибольшее падение спроса продемонстрировала Турция. Из-за резкого роста цен на недвижимость показатель уменьшился на 25%. Эта страна теперь занимает седьмое место в списке с долей 5,6%.

В десятку наиболее востребованных направлений в 2024 годуема вошли Франция (6,5%), Испания и Греция — по 6,3%, а также Кипр (5,3%), Индонезия (4,7%) и Чехия (4,1%).

Глава компании «Этажи Индонезия» Ольга Горхиян объясняет рост интереса россиян к покупке недвижимости в Таиланде ослаблением курса рубля. За счет покупки недвижимости в регионе граждане России хотят диверсифицировать свой капитал, считает она.

По данным Tranio, доля заявок покупателей на инвестиционную недвижимость в Таиланде достигает 75%. За год рост составил почти 40%. По сравнению с 2022 годом этот показатель увеличился более чем в 2,5 раза и шестикратно подскочил к уровню 2021 года.

Несмотря на то что Франция, Испания и Греция остались в 2024 году в десятке стран-лидеров по спросу со стороны россиян, этот показатель за год сократился на 10, 17 и 19%, соответственно. Интерес сдерживают визовые ограничения и политические риски, считает директор рынков России и СНГ Fam Properties Валерий Тумин.

Вместе с тем одним из исключений стал Кипр, где в 2024 году был зафиксирован рост спроса на 15%. Аналитики Tranio отмечают, что этот показатель достиг максимального значения за пять лет наблюдений.

Владелец агентства недвижимости Nika Estate Виктор Садыгов сообщил, что в Таиланде россияне чаще выбирают апартаменты и кондоминиумы в прибрежных районах. По его словам, средняя цена недвижимости за 1 кв. м здесь составляет около €3 тыс.

В Индонезии же в 2024 году россияне чаще всего вкладывались в апартаменты или таунхаусы, говорит Горхиян. Средний чек такой недвижимости составляет $135 тыс. за юнит.

Порог входа на покупку недвижимости в ОАЭ, по словам Полетцкой, составляет $150 тыс. За эту стоимость можно купить студию.

Директор департамента зарубежной недвижимости NF Group Анна Ларина рассказала, что в Турции российские граждане чаще всего приобретали жилые объекты в туристических локациях, рассматривая их как дальнюю дачу для личного проживания.

Порог входа на рынок в этой стране начинается от €150 тыс. за объект бизнес-класса в новостройках. При инвестиции от $400 тыс. появляется возможность получения гражданства.

На Кипре у россиян, по словам Божкова, наиболее востребована недвижимость под сдачу в аренду. Часто бюджет на покупку недвижимости в этой стране составляет €300 тыс. В то же время в хорошем семейном районе самого дорогого города Кипра Лимасола отправной точкой при поиске аналогичных квартир станет сумма в €400 тыс.

Генеральный директор агентства недвижимости CMP Group Алексей Котлов отмечает, что наиболее активными покупателями зарубежной недвижимости являются москвичи. На них приходится более трети всех сделок.

Жители Санкт-Петербурга, по его словам, заняли второе место с долей около 10%. Следом идут Красноярский край, Краснодарский край и Свердловская область.

Кроме того, стало больше тех, кто для покупки зарубежной недвижимости берет ипотеку, обращает внимание Полетцкая.

Напомним, что, по данным аналитиков, лидером по спросу россиян на зарубежную недвижимость стали ОАЭ. В прошлом году Эмираты занимали второе место в этом рейтинге. Венгрия стала второй, при этом в 2023 году она не вошла в первую пятерку.