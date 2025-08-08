Спрос у россиян на поездки в азиатские страны в бархатный сезон (сентябрь-октябрь) увеличился в разы в 2025-м по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из исследования сервиса «Яндекс Путешествия». Внутри России этот показатель увеличился почти на полтора раза. Подробности — в распоряжении «Инка».

В топ-10 самых быстрорастущих зарубежных направлений лидирует Египет с ростом спроса в 13,6 раза и средней стоимостью ночи 10 995 руб. при средней продолжительности бронирования 8 ночей. За ним следуют:

Вьетнам (рост в 11,1 раза, 6 485 руб. за ночь, в среднем — на 7 ночей);

Таиланд (в 10,9 раза, 7 200 руб., 4 ночи);

Индонезия (в 9,4 раза, 9 335 руб., 6 ночей);

Япония (в 8,8 раза, 10 760 руб., 4 ночи).

В список также вошли Португалия и Турция (рост в 8,1 раза), ОАЭ (в 6,4 раза), Испания (в 6,2 раза) и Китай (в 5,1 раза). Такой подъем объясняется новыми прямыми рейсами и стремлением к разнообразию отдыха.

В России бронирования выросли почти в 1,5 раза, с акцентом на культурный и спокойный туризм. Среди регионов лидирует:

Республика Крым (рост в 3,2 раза, 8 880 руб. за ночь при средней продолжительности бронирования — 6 ночей);

Тверская область (в 2,7 раза, 8 960 руб., 2 ночи);

Костромская область (в 2,5 раза, 8 600 руб., 2 ночи).

Другие популярные: Калужская, Вологодская области и Республика Марий Эл (рост 2 раза), а также Пермский край, Владимирская, Липецкая и Ярославская области (рост от 1,9 до 2 раз).

Цены на жилье в 2025 году снизились по многим направлениям. За рубежом наибольшее падение в

Германии (на 31,3%, до 15 295 руб. за ночь);

Китае (на 28,3%, до 8 840 руб.);

Испании (на 21,9%, до 15 020 руб.), Греции (на 21%, до 10 495 руб.);

Италии (на 20,3%, до 15 545 руб.).

В России лидирует Уфа (снижение на 15,9%, до 5 910 руб. за ночь), за ней Новороссийск (на 8,9%, до 6 020 руб.), Дербент (на 6,6%, до 6 115 руб.), Териберка (на 5,8%, до 11 300 руб.) и Тула (на 3,6%, до 6 750 руб.).

Туристы предпочитают отели (84% бронирований), особенно без звезд (32,2%, 5 985 руб. за ночь) и 3-звездочные (29,2%, 8 405 руб.). Далее идут 4-звездочные (25,5%, 12 355 руб.), 5-звездочные (7,5%, 20 015 руб.), 2-звездочные (4,7%, 6 670 руб.) и 1-звездочные (0,8%, 6 450 руб.).