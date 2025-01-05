Ракета Falcon 9 от SpaceX успешно стартовала в пятницу, 3 января, в 20:27 по восточному времени (01:27 по всемирному времени) с Космического пускового комплекса 40 в Кэп-Канаверал, Флорида. Она доставила спутник Thuraya 4 на геостационарную орбиту.

Спутник Thuraya 4 управляется компанией Space42, которая оказывает спутниковые и космические услуги и базируется в Объединенных Арабских Эмиратах. Этот спутник будет предоставлять услуги мобильной связи по всей Европе, на Ближнем Востоке и в Африке как для коммерческих, так и для государственных клиентов.

Через 8 мин. 40 сек. после старта ракета-носитель Falcon 9 вернулась на Землю, приземлившись на дрон-шипе SpaceX A Shortfall of Gravitas, который находился недалеко в Атлантическом океане.

Это был 20-й полет и успешное приземление данного ускорителя Falcon 9, а также 341-я операция по восстановлению ракеты орбитального класса, включая ускорители Falcon 9 и Falcon Heavy. Первая ступень Falcon 9 приземлилась на дрон-шип A Shortfall of Gravitas 4 января 2025 года.

Первоначальная ступень ракеты, использованная для запуска миссии, ранее доставила на Луну луноход ispace Haukto-R (который при посадке потерпел крушение), а также выполняла миссию по снабжению Международной космической станции и запустила 13 партий спутников Starlink от SpaceX.

Примерно через 35 мин. 30 сек. после старта спутник Thuraya 4 отсоединился от второй ступени ракеты и был развернут на геостационарной переходной орбите, с которой он начнет подниматься до геосинхронной орбиты, расположенной над фиксированной точкой на поверхности Земли.

Миссия Thuraya 4 является 418-м запуском ракеты Falcon 9 от SpaceX и 435-й общей миссией компании. В 2024 году SpaceX провела свыше 130 орбитальных запусков, и предполагается, что в этом году общее количество миссий будет еще больше.

Запущенный спутник Thuraya 4-NGS (система нового поколения) был разработан компанией Airbus. Али Аль Хашеми, генеральный директор Yahsat Space Services (одной из двух компаний, участвующих в проекте Space42), отметил, что технологии, установленные на спутнике, позволят реализовать инновационные услуги на основе искусственного интеллекта.

По словам представителя NASA, в марте 2025 года SpaceX планирует протестировать передачу топлива с одного корабля Starship, находящегося на орбите, на другой. Это станет еще одним шагом к посадке звездолета без экипажа на Луне.