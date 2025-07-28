Первую половину 2025 года в России отметили новым трендом — путешественники все чаще выбирают для отдыха небольшие уютные города с неторопливым ритмом жизни.

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Согласно данным сервиса «Туту», турпоток в такие направления увеличился на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно востребованными оказались Сортавала (Карелия), Серпухов (Московская область) и Рыбинск (Ярославская область), а самые высокие темпы роста продемонстрировали Зарайск (Подмосковье) и Кириллов (Вологодская область).

Эксперты называют «тихими» города с живописной природой, сохранившейся исторической средой и отсутствием суеты. Здесь нет высотных зданий, толп туристов и постоянного шума машин.

Как отмечает тревел-журналист и эксперт «Туту» Елизавета Короткова, подобные места привлекают тех, кто хочет отдохнуть от ритма большого города — молодые пары, люди среднего возраста и пенсионеры.

Сортавала стала самым популярным направлением, приняв 22% от общего числа поездок в «тихие города». За ней следуют Серпухов с 13%, Рыбинск с 12%, а также Алексин (Тульская область) и Шуя (Ивановская область), на каждую из которых пришлось по 10% туристического потока.

Зарайск показал рекордный рост турпотока — за первые шесть месяцев 2025 года число путешественников здесь увеличилось на 83%. На втором месте Кириллов с приростом 76%, а на третьем — Алексин, где количество туристов выросло на 57%.

Торжок (Тверская область) и Юрьевец (Ивановская область) прибавили по 28%, Светлогорск (Калининградская область) — 26%. В Рыбинске, Плесе (Ивановская область) и Гороховце (Владимирская область) турпоток увеличился на 20%, а в Юрьеве-Польском (тоже Владимирская область) — на 15%.

Среди других городов, подходящих для спокойного отдыха, эксперты выделяют Юрьевец, Шую, Вязники (Владимирская область), Касимов (Рязанская область) и Гороховец.